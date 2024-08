Testzentrale: Honda und Yamaha vor Misano-Marathon

Joan Mir in der Rolle als Testfahrer in Misano

Platz vier und fünf in der Konstrukteurs-WM: Yamaha und Honda versuchen mit einem Test-Kraftakt den Weg zurück an die Spitze zu finden. In Misano stehen den Werksfahrern hunderte Runden bevor.

Der aktualisierte MotoGP-Kalender weist die Rennstrecke von Misano mit einer Dreifachnennung aus. Denn neben dem langen fest stehenden Termin zum Großen Preis von San Marino (6. bis 8. September) bestätigt die Jahresplanung den folgenden Montag (9.9.) als weiteren offiziellen MotoGP-Test.

Das eintägige Testevent fand auch 2023 im Anschluss an den GP statt und hat für alle Hersteller vor dem Endspurt der Saison hohen Stellenwert. Hinzu kommt: Der letzte gemeinsame Test aller Teams nach dem Italien-GP fiel dem Regen in Mugello zum Opfer. Unter regulären Bedingungen wurde zuletzt im April im Anschluss an den Jerez-GP gefahren.

Durch die Tumulte in der MotoGP-Jahresplanung mit den Verschiebungen der Events in Indien und Kasachstan und der fixen Zusage von 20 MotoGP-Events fiel die Entscheidung für eine zweite Veranstaltung in Misano Adriatico. So kommt das MotoGP-Fahrerlager nur 10 Tage nach dem Test erneut an der Adria zusammen. Ausgerufen ist der GP der Emilia Romagna – gleichfalls auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Für die Piloten der japanischen MotoGP-Projekte kommt es noch intensiver. Denn die beiden am längsten in der Straßenweltmeisterschaft vertretene Hersteller haben die Rennstrecke von Misano direkt im Anschluss an den Österreich-GP für einen weiteren privaten Test gebucht. Joan Mir und Luca Marini werden dann weiter mit den Ingenieuren und der Testabteilung von Honda an dem Wiederanschluss an die MotoGP-Spitze arbeiten.

Denn trotz einem Extremprogramm – HRC testete bereits in Catalunya, Valencia und Mugello – klebt Honda weiter am Ende der Herstellerwertung. Mit 14 WM-Punkten aus zwanzig Rennen ist LCR-Pilot Johann Zarco als «Honda Rookie» auf Tabellenplatz 18 der beste RC213V-Pilot.

Für Yamaha sollen mit Fabio Quartararo und ein bis dahin hoffentlich wieder komplett belastbarer Alex Rins testen. Auch Yamaha ist mit der YZR-M1 weiterhin nicht in Lage, in die Top-10 der Königsklasse vorzudringen. Top-Verdiener Quartararo hält mit 49 Zählern WM-Rang 14. Noch nicht bekannt, welche zusätzlichen Testfahrer das Misano-Intensivprogramm unterstützen werden.

Mit zwei GP-plus zwei Testevents in Misano innerhalb eines Monats werden die offiziellen Honda- und Yamaha-Piloten auf neun Fahrtage und pro Fahrer auf geschätzt 500 Runden oder gut 2000 Kilometer kommen. Die Aussage von Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo zu dem anstehenden Misano-Marathon scheint daher nicht übertrieben: «Sicher ist, nach dem zweiten GP-Wochenende in Misano werde ich die Piste mit geschlossenen Augen fahren.»

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.