Márquez: «Der Wettbewerb wird unser Niveau steigern»

MotoGP-Ass Marc Márquez möchte in der nächsten Saison von Beginn an nahe an seinem neuen Teamkollegen Pecco Bagnaia dran sein. Den Konkurrenzkampf in der eigenen Box sieht er positiv.

Im Interview mit motogp.com meinte Pecco Bagnaia über seinen zukünftigen Teamkollegen Marc Márquez: «Es könnte sehr gut werden, oder ein Desaster.» In Spielberg wurde der achtfache Weltmeister darauf angesprochen. Gegenüber motogp.com meinte er: «Ich denke und hoffe, dass unser Verhältnis in der Garage gut sein wird», so der 31-Jährige. «Der Wettbewerb in der Garage steigert das Niveau der Fahrer, das war schon immer so. Ich möchte von Beginn an auf einem hohen Level sein und nahe an Pecco dran sein und von ihm lernen, weil er die Nummer 1 ist bei Ducati.»

2025 werden im Ducati-Werksteam zwei Champions um die Meisterschaft kämpfen. Wie schwierig ist es, wenn der größte Rivale in der eigenen Box ist – kommen bei Márquez Erinnerungen an die Zeit bei Honda mit Dani Pedrosa auf? «Ich hatte das Glück, die Box oft mit einem Champion zu teilen – wie Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo oder Joan Mir. Am Ende kannst du von ihm lernen und er kann auch von dir lernen», sagte der Spanier und räumte ein: «Aber nächstes Jahr werde ich mehr von Pecco lernen, weil er der Schnellste ist. Wenn er etwas von mir lernen kann, ist das ein gutes Zeichen – denn das bedeutet, dass ich schnell bin.»

Fakt ist: In der nächsten Saison ist für ordentlich Zündstoff im Werksteam der Roten gesorgt.