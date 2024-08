Red Bull Ring, FP1: Martin vorne, Acosta im Glück

Jorge Martin aus der Pramac-Mannschaft sorgte im ersten freien MotoGP-Training auf dem Red Bull Ring in Spielberg am Freitagvormittag für die Bestzeit. WM-Verfolger Pecco Bagnaia auf Platz 4.

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in dem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 15 Uhr MEZ, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.

Bei 26 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte am Freitagvormittag nach vier Runden Pol Espargaro mit 1:29,944 min für die erste nennenswerte Bestzeit, neben dem KTM-Testfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt nur Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) unter 1:30 min.

Nach acht Minuten hatte Aleix Espargaro (Aprilia) in Kurve 2 einen Ausrutscher, wenig später Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) in Kurve 3 hinein. Nach zehn Minuten rutsche Brad Binder (Red Bull KTM) aus, nach 15 Minuten lag Aleix zum zweiten Mal auf der Nase!

Zur Halbzeit der Session führte Franco Morbidelli (Prima Pramac Ducati) 0,072 sec vor Pol Espargaro und 0,092 sec vor Bagnaia. Mit nur einer schnellen Runge gelang es dann sich Jorge Martin in Führung zu setzen.

Sieben Minuten vor Schluss stürzte Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) in Kurve 2, zwei Minuten später flog der Spanier beim Anbremsen auf Kurve 4 mit hoher Geschwindigkeit erneut und deutlich heftiger von der Piste. Weil das Motorrad beim Schleudern neben der Strecke einiges Gras auf die Piste beförderte, wurde die Session unterbrochen.

Mit noch 3:34 min auf der Uhr wurden die Fahrer wieder auf die Strecke gelassen, jeder hatte anschließend noch eine fliegende Runde. Nur wenige Piloten gelang noch eine Verbesserung. Marc Márquez kam auf Rang 18 nach vorne. Die größte Überraschung gelang Honda-Werksfahrer Joan Mir mit Platz 9.

Die Spitze blieb unverändert, mit Martin und Morbidelli liegen zwei Ducati GP24 in Front. Wildcard-Pilot Pol Espargaro hält überraschend Position 3 vor Weltmeister Bagnaia. Trotz der Stürze hielt Acosta Platz 5 vor KTM-Kollege Binder. Mit Miller auf Platz 11 zeigen sich die Österreich gut aufgestellt.

In der Steiermark sind drei Wildcard-Piloten dabei: Pol Espargaro für KTM, Stefan Bradl für Honda und Lorenzo Savadori für Aprilia.

Espargaro hat an seiner RC16 auffällige Flügel, die über der Schwinge angebracht sind, außerdem eine andere Auspuffanlage.

Stefan Bradl testet zwei Motorspezifikationen und diverse neue Anbauteile. Der Bayer beendete das freie Training auf Platz 24. Sein Rückstand betrug nur 1,8 sec.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, FP1 (16. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:29,654 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, 0,218 sec

3. Pol Espargaro, (E), KTM, +0,290

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,310

5. Brad Binder (ZA), KTM, +0,582

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,629

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,646

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,685

9. Joan Mir (E), Honda, +0,734

10. Alex Márquez (E), Ducati, +0,736

11. Jack Miller (AUS), KTM, +0,782

12. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,826

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,828

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,898

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,930

16. Johann Zarco (F), Honda, +0,973

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,156

18. Marc Márquez (E), Ducati, +1,181

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,185

20. Luca Marini (I), Honda, +1,299

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, + 1,331

22. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,321

23. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,119

24. Stefan Bradl (D), Honda, +1,880

25. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,914