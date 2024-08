Red Bull Ring FP2: Bagnaia vor KTM-Wildcard Espargaro

MotoGP-Champion Pecco Bagnaia (Ducati) sorgte im zweiten freien Training in Spielberg am Samstagvormittag für die Bestzeit. Wildcard-Fahrer Pol Espargaro überraschte als Zweiter, Marc Marquez brauste auf Position 3.

Das zweite freie Training der MotoGP-Klasse über 30 Minuten am Samstagvormittag ab 10.10 Uhr MEZ dient den Fahrern, um sich auf das Qualifying vorzubereiten, das direkt im Anschluss folgt. Aus dem Zeittraining am Freitagnachmittag kommen die Top-10 direkt ins Qualifying 2, der Rest muss ins Q1, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 aufrücken.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) hat sich nach seinem Sturz im Zeittraining am Freitagnachmittag vom Rest des Wochenendes abgemeldet. Er hat sich die linke Schulter ausgerenkt und wird zum ersten Mal in seiner Karriere einen Grand Prix verpassen. Das Startfeld schrumpft von 25 auf 24, Stammfahrer sind es damit nur noch 21. Mit Pol Espargaro (KTM), Stefan Bradl (Honda) und Lorenzo Savadori (Aprilia) sind in der Steiermark drei Wildcard-Piloten dabei.

Bei erneut schönem Wetter und 23 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte im FP2 nach vier Runden Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) mit 1:29,243 min für die erste nennenswerte Bestzeit und blieb damit lediglich 0,7 sec über seinem Rundenrekord vom Freitag (1:28,508 min).

Sieben Minuten vor Ende pflügte WM-Leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) in Kurve 4 durchs Kiesbett. Am Freitagabend hat er sich in der Dusche am linken Daumen geschnitten, was das Fahren der GP24 nicht komfortabler macht.

Bagnaias Bestzeit hielt bis zum Schluss, der Italiener ist damit um 0,052 sec schneller als Pol Espargaro auf Platz 2 und 0,101 sec besser als Marc Marquez auf Position 3. Hinter diesem Trio landeten Martin, Yamaha-Star Fabio Quartararo, Vinales, Alex Marquez und Pedro Acosta. Joan Mir brachte die beste Honda auf Platz 15, Stefan Bradl wurde 24.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, FP 2 (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:29,243 min

2. Pol Espargaro, (E), KTM, +0,052 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,101

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,131

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,273

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,277

7. Alex Márquez (E), Ducati, +0,397

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,565

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,579

10. Jack Miller (AUS), KTM, +0,598

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,625

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,660

13. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,665

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,869

15. Joan Mir (E), Honda, +0,870

16. Johann Zarco (F), Honda, +0,871

17. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,957

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, 1,047

19. Brad Binder (ZA), KTM, +1,077

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, + 1,095

21. Alex Rins (E), Yamaha, +1,099

22. Luca Marini (I), Honda, +1,157

23. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,319

24. Stefan Bradl (D), Honda, +1,725