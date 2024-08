Spielberg Q1: Miller und Espargaro an der Spitze

Nach 15 Minuten beim ersten MotoGP-Qualifying am Red Bull Ring lagen die ersten vier Fahrer innerhalb 0,1 Sekunden. Als Schnellste ziehen Jack Miller und KTM-Wildcard Espargaro ins Q2.

Mit Pedro Acosta und Jack Miller gingen zwei KTM-Fahrer mit den besten Aussichten in das spannende erste Qualifying bei perfekten Wetterbedingungen am Red Bull Ring. Doch auch die beiden Franzosen Fabio Quartararo und Johann hatten sich als ernste Kandidaten für einen Einzug in das finale Shootout der schnellsten 12 Piloten empfohlen.

Ebenfalls gute Karten hatte KTM-Wildcard Pol Espargaro. Der erfahrene Spanier hatte sich zuvor im zweiten freien Training als Gesamtzweiter in eine gute Position gebracht.

Die erste Richtzeit lieferte zur Freude der Fans Pedro Acosta. Dahinter ein gut aufgelegter Fabio Quartararo. Auch Miguel Oliveira hatte eine gute Abstimmung gefunden.

Mit nur einem Zehntel Rückstand auf Acosta war es dann aber Jack Miller, der seine zuletzt bessere Form bestätigte und auf Platz 2 ging.

In der heißen Phase machte dann der berühmte Testpilot der Österreicher ernst. Pol Espargaro übernahm vier Minuten vor Ende die Spitze. Doch der Kampf ums Weiterkommen begann erst. Zunächst schlug Miller zurück. Damit lagen vier KTM RC16 in Führung. Denn auch Augusto Fernandez hatte als Vierter eine starke Runde geliefert. Aprilia-Pilot Miguel Olivera gelingt es noch, das Quartett zu sprengen – doch die Spitze bleibt bestehen: Jack Miller und Pol Espargaro ziehen ins Q2 ein.

Die ersten vier Piloten sind um 0,092 Sekunden getrennt!

Alex Rins hatte Probleme mit seinem Einsatzbike. Die Yamaha des Spaniers streikte während dem ersten Anlauf auf eine schnelle Runde. Mit Bike 2 kam der Spanier nicht über den elften Platz hinaus.

Publikumsliebling und Honda-Wildcard Stefan Bradl verpasste das Q2 – mit nur 1,1 sec. Rückstand und Starplatz 23 zeigte Bradl aber erneut eine gute Leistung.

Fabio Quartararo schaffte es auf Platz 5 und damit Startplatz 15. Bester Honda-Pilot wurde Johann Zarco mit Position 7.