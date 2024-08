Verletzter Diggia: Erstmals ein Grand Prix ohne ihn

Fabio Di Giannantonio aus dem Team VR46 Ducati muss auf die MotoGP-Rennen in Spielberg verletzungsbedingt verzichten. Seine Chancen für die Rückkehr beim nächsten Event in Aragon stehen gut.

Fabio Di Giannantonio wird das restliche Wochenende des MotoGP-Events am Red Bull Ring in Österreich verpassen. Er war am Freitagnachmitttag im Zeittraining in Kurve 8 heftig gestürzt und wurde nach einem Aufenthalt im Medical Center an der Strecke ins Krankenhaus gebracht, wo eine ausgerenkte linke Schulter diagnostiziert wurde. In seiner neunjährigen GP-Karriere wird der Italiener zum ersten Mal in einem Rennen nicht dabei sein.

VR46-Teammanager Pablo Nieto lenkt den Fokus auf Di Giannantonios Genesung: «Wir glauben, dass es wichtiger ist, beim nächsten Rennen dabei zu sein. Das sollte funktionieren. Er muss aber zunächst nach Hause kommen und sich dort weiteren Untersuchungen im Krankenhaus unterziehen.»