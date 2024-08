Augusto Fernández (15.): «Du musst das akzeptieren»

GASGAS-Pilot Augusto Fernández fand auch in Spielberg kein Rezept, um in seinem zweiten MotoGP-Jahr einen Schritt nach vorne zu machen. Die Zukunft des Spaniers ist nach wie vor ungewiss.

Im Grand Prix in Spielberg holte Augusto Fernández immerhin einen Punkt, nachdem er im Sprint ausgefallen war. Mit seinem Rennen war der Spanier jedoch nicht unzufrieden. «Wir hatten mit denselben Dingen zu kämpfen wie immer, aber wir haben das Maximum aus dem Paket herausgeholt. Ich war hinter Pedro (Acosta) in den letzten Runden, dann habe ich etwas an Boden verloren. Aber ich bin zufrieden», meinte Fernández.

Im Gegensatz zum Sprintrennen am Samstag, fühlte sich der Spanier am Sonntag von Beginn an besser. «Es war vom Start weg ein komplett anderes Gefühl und ich hatte kein durchdrehendes Hinterrad wie gestern – wir waren konkurrenzfähiger», sagte Fernández. «Mein Ziel ist es generell, näher an den anderen KTM-Fahrern dran zu sein – und das auf jeder Strecke. Jack und Brad waren beim Grand Prix schnell. Wir müssen sehen, warum das so war», betonte der 26-Jährige.

Viele Fahrer hatten auf dem Red Bull Ring mit einem blockierenden Vorderrad zu kämpfen. Fernández erging es auch nicht anders. «In der MotoGP musst du das akzeptieren», winkte er ab. «Die Hitze im Vorderreifen ist schlecht – du musst darauf achten, nicht zu nahe an einem Fahrer dran zu sein und für Frischluft sorgen, damit der Reifen abkühlen kann. Du kannst weicher bremsen, aber natürlich musst du aufs Rennen schauen, nicht dass du von den anderen überholt wirst. Die Bremsen sind einfach besser als die Reifen.»

In der Gesamtwertung liegt der Spanier mit 16 Punkten an der 17. Stelle. Sein Teamkollege und MotoGP-Rookie Pedro Acosta belegt mit 125 Punkten Platz 7. Wie steht es um die Zukunft von Fernández? «Wir arbeiten daran, um im Startfeld zu bleiben und weiterhin ein MotoGP-Bike zu fahren. Aber es ist noch nicht abgeschlossen – hoffentlich bald», sagte er.

Die attraktivste Option für den Moto2-Weltmeister von 2022 ist weiterhin der Platz als Testfahrer für Yamaha.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.