Yamaha-Test: Doviziso für Crutchlow in Misano

MotoGP-Pensionist Andrea Dovizioso übernimmt bei Yamaha für den angeschlagenen Cal Crutchlow die Testarbeit bei den nächsten Terminen. Bereits diese Woche sitzt «Dovi» auf der Entwicklungs-YZR-M1.

Yamaha plant unter Hochdruck die Aufholjagd in der MotoGP ab 2025. Jetzt müssen die Japaner auch noch für den laufenden Betrieb im hauseigenen Testteam improvisieren. Dort ist Cal Crutchlow schon seit längerer Zeit nicht mehr einsatzfähig, seinen letzten Test fuhr der angeschlagene Brite in Mugello im Frühling.

Weil es beim 38-Jährigen wegen seiner Handverletzung nach einer Operation weitere Komplikationen gibt, springt nun Andrea Dovizioso (38) bei den nächsten Einsätzen auf die Werks-Yamaha. Der 24-fache GP-Sieger Dovizioso hat selbst erst die heftigen Nachwirkungen eines brutalen privaten Motocross-Unfalles verdaut und ist auf der Straße und im Gelände zurück auf die Bikes gekehrt.

Erster Einsatz wird für den aus Forli stammenden Dovizioso der MotoGP-Test in Misano Adriatico sein. Dieser private Test ist bereits für Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Misano angesetzt. Yamaha agiert nicht ganz ins Blaue: Dovi hat bereits vor einigen Wochen einen privaten Test in Mugello absolviert und dabei auch einige Runden mit einer Yamaha M1 gedreht. Mit dabei war auch die Test-Crew um Silvano Galbusera, der bereits an der Seite von Valentino Rossi als Crewchief tätig war. Dovizioso hat laut Yamaha dabei einen guten Eindruck hinterlassen.

«Es tut mir leid für Cal. Ich hoffe, er erholt sich bald komplett», erklärt Dovizioso und freut sich jedoch auch auf seine unerwartete Verantwortung: «Ich bin glücklich und gleichzeitig aufgeregt, wieder ein MotoGP-Bike zu bewegen. Ich möchte Yamaha für diese Gelegenheit danken. Ich hoffe, dass ich meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Motorrades leisten kann.»

Andrea Dovizioso fuhr in seiner MotoGP-Karriere bereits im Jahr 2012 für das Tech3-Team eine Yamaha, brauste damit sechsmal auf Position 3 und holte den vierten Endrang in der MotoGP-WM.