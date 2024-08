Pedro Acosta: «Es muss weh tun, damit man dazulernt.»

Beim MotoGP-Heimspiel von KTM am Red Bull Ring hatte auch GASGAS-Pilot Pedro Acosta ein Wochenende zum Vergessen. Nach dem Rennen sprach er über einen auch schmerzhaften Lernprozess in der Topliga des Sports.

Dieses Jahr noch immer mehr als 67.000 Zuschauer am Renntag und eine KTM-Tribüne, die allein 7500 Zuschauer fast: Das KTM-Heimspiel sollte wieder etwas Besonderes werden. Wenn auch in Rot und in GASGAS-Diensten unterwegs, waren viele Fans in die Steiermark gereist, um dem furchtlosen Spanier Pedro Acosta zuzujubeln. Richtig rund lief es dann allerdings für die KTM-Werksmannschaft. Die schnellste RC16 kam zwar auf einem noch respektablen fünften Rang ins Ziel, doch auf Sieger Francesco Bagnaia fehlten am Ende 18 Sekunden.

Noch bescheidener lief es für Rookie Pedro Acosta. Von Startplatz 14 aus ins GP-Rennen gegangen, reichte es für ihn nur zum 13. Rang beim Zieleinlauf. In der MotoGP-Gesamtwertung fiel der Aufsteiger damit hinter seinen zukünftigen Boxennachbar Brad Binder auf Rang 7 zurück

Für den Spanier war es das erste KTM-Heimrennen als MotoGP-Pilot. Aufgrund seines randvollen Terminkalenders habe er das Event nun nicht mehr so genießen können, wie noch in der Moto2 und Moto3: «Die MotoGP nimmt mehr Zeit in Anspruch, mit all ihren Terminen und Verpflichtungen bei Sponsoren und der Presse.» Dennoch sei das Wochenende für ihn speziell gewesen: «Es ist, etwas sehr Besonderes zu sehen, wie uns die österreichischen Fans anfeuern. Das macht unseren Sport aus. Wir hatten dazu noch eine Delegation von KTM hier, bis ins Top-Management. Wir konnten wieder erleben, was ihnen dieses MotoGP-Projekt bedeutet!»

Dass man den Zuschauern kein besseres Rennen zeigen konnte, wurmt den Sympathieträger: «Eines der schwierigsten Rennen meines Lebens. Im Moment weiß ich selbst noch nicht, woher unser Problem kommt.»

Die Testarbeit des KTM-Werksteams in Spielberg habe im Vorfeld für das Tech3-Team des Spaniers jedenfalls nur eingeschränkt geholfen: «Jack und Brad haben einen Fahrstil, den man nicht auf viele andere Fahrer übertragen kann. Wir konnten nicht alle Ergebnisse der Tests auf uns anwenden.»

Trotz des schlechten Gesamtergebnisses konnte Acosta Positives aus dem Wochenende ziehen. Es werde helfen, die Kräfte zu bündeln, um künftig zurückzuschlagen: «Dieses Rennen ist nicht leicht zu verdauen. Alle, die in dem KTM-Projekt stecken und es unterstützen, gehen aus diesem Grand Prix heraus und ärgern sich fürchterlich. Doch manchmal muss es weh tun, damit man dazulernt.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.