Aleix Espargaro: «Sicherheit am Limit, kein Spaß»

Aprilia-Routinier Aleix Espargaro erlebte im MotoGP-Hauptrennen von Spielberg eine Enttäuschung und musste sich auch Teamkollege Maverick Vinales beugen. Auf Platz 3 im Sprint folgte der neunte Rang.

Anders als im MotoGP-Sprint am Samstag gab es für Aleix Espargaro (35) am Sonntag keine Geschenke. Der Katalane kam auf dem Red Bull Ring von Spielberg nach einem farblosen Rennen auf Platz 9 an. Diesmal war die Performance der Aprilia RS-GP weit weg vom Speed für die Podiumsplätze.

Espargaro konnte dem heranstürmenden Marc Marquez nichts entgegensetzen und musste in der zweiten Rennhälfte auch seinen Teamkollegen Maverick Vinales ziehen lassen. «Ich hatte von Beginn an keinen Grip», sagte Aleix, der auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) fast eine halbe Minute Verspätung hatte. Auf seinen Teamkollegen fehlten auf dem Zielstrich gute vier Sekunden.

«Der Start war nicht schlecht. Ich habe aber gleich Plätze gegen Enea und die KTM verloren. Hinter den KTM stieg die Temperatur und der Reifendruck dann super hoch. Die Temperatur der Karbonbremsen war extrem – so hoch wie noch nie! Ich hatte so gut wie keine Vorderbremse und habe versucht, das Bike mit der Hinterradbremse zu verzögern. Maverick war einfach schneller, ich wollte da auch ganz sauber spielen. Und ich habe super früh gebremst – er wäre früher oder später eh vorbei.»

Aleix erklärte: «Unser System ist sehr eng ausgelegt, mit wenig Spielraum. Wir haben immer mehr Druck im Vorderreifen, höhere Temperaturen. Deswegen konnte ich in Silverstone den harten Vorderreifen verwenden und war der einzige. Dort war es kühl und wir hatten keine Probleme, es war daher ein Vorteil. Hier waren wir komplett am Limit. Wir müssen das ändern. Ich musste extrem früh bremsen. Ich kam drei oder vier Mal aufs Grün – es war ein Albtraum. Ich war in der Früh mit dem Medium-Hinterreifen recht schnell, aber im Rennen konnte ich nichts tun.»

Dann stimmte der Spanier seine übliche Spielberg-Kritik an: «Wir können hier nichts tun. Wenn du hinten bist, kannst du nicht aufholen. Es gibt hier keinen Abschnitt, wo man Boden gutmachen kann, wo es flüssig ist. Es ist immer nur Stop-and-go, man kommt nie an den Gegner heran. Für mich ist diese Piste bezüglich Sicherheit am Limit, echt am Limit. Die Show ist eine andere Story, auch für sie ist das kein Spaß.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.