Morbidelli: Marquez-Vorfall hat sein Rennen ruiniert

Pramac-Ducati-Pilot Franco Morbidelli geriet beim Start zum MotoGP-Rennen am Red Bull Ring mit Marc Marquez aneinander. Dies hatte für den Italiener deutliche Auswirkungen auf den Rennverlauf.

Es war für Franco Morbidelli am Freitag ein Auftakt nach Maß. Er startete mit zwei zweiten Plätzen in den Trainings und sah sich in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen. Zwar folgte im Sprintrennen kein Podium, doch immerhin ein solider sechster Platz. Die Aussichten für den Sonntag waren positiv.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen am Red Bull Ring © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Aleix Espargaro © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Bagnaia gegen Martin © Gold & Goose Pecco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia © Gold & Goose Martin, Bagnaia, Bastianini © Gold & Goose Sieger Pecco Bagnaia Zurück Weiter

Doch bereits kurz nach dem Start des Grand Prix war die Hoffnung auf Kämpfe mit Teamkollege Jorge Martin und dem Weltmeisterschaftsführenden Bagnaia dahin. Nach einer Kollision mit seinem Ducati-Markenkollegen Marc Marquez, der nach Problemen mit seiner Starthilfevorrichtung zurückfiel, musste Morbidelli mit diesem in die Auslaufzone ausweichen.

Der Italo-Brasilianer fand sich danach auf Rang 18 wieder und konnte im Verlauf des Rennens nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Die Frage bleibt, was ohne den Vorfall am Start möglich gewesen wäre. Immerhin preschte Marquez noch vor bis auf Rang 4. «Morbido» versuchte, die Situation nicht negativ zu betrachten. «Wir konnten immerhin noch bis zum 8. Platz vorfahren. Das ist die positivere Sichtweise. Der Vorfall hat mein Rennen ruiniert, es war nicht einfach zu überholen.»

Dies sei ein Problem, das immer häufiger auftrete: «Die Leistungsdichte ist sehr hoch, die Unterschiede in der Kurvengeschwindigkeit sind sehr gering, die Unterschiede auf den Geraden auch. Dazu kann jeder mittlerweile sehr tief in die Kurven hineinbremsen, das macht das Überholen auf allen Strecken schwierig.»

Möglichkeiten für Überholmanöver bestünden trotzdem: «Ich habe im Rennen 10 Positionen gewonnen. In Frankreich konnte ich ebenso 10 oder 11 Positionen im Rennen aufholen. Es ist also möglich!»

Dass es in den letzten Rennen immer wieder zu Situationen gekommen ist, bei denen durch nicht funktionierende Starthilfevorrichtungen Situationen entstanden, die für Chaos sorgten, sieht Morbidelli nicht kritisch und eine Debatte um ein zeitnahes Verbot hält er für übertrieben. Schließlich werden die Vorrichtungen unter dem neuen MotoGP-Regelwerk ab 2027 ohnehin abgeschafft: «Ich finde nicht, dass es jetzt schlecht ist. Ich glaube, wir müssen uns damit abfinden.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.