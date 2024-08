Pol Espargaro überzeugt: Neue KTM bringt 0,3 Sekunden

Wildcard-Fahrer Pol Espargaro brachte im MotoGP-Rennen in Spielberg seine KTM mit neuen Anbauteilen auf Rang 11 und sprach danach über seine Herangehensweise in der Speedschlacht auf dem Red Bull Ring.

KTM-Testfahrer Pol Espargaro beendete das MotoGP-Hauptrennen in Spielberg auf Rang 11, gute 30 sec hinter Sieger Pecco Bagnaia (Ducati). «Mein Job war es, das Bike so schnell wie möglich zu fahren und Information sowie Daten zu sammeln», schilderte der 33-jährige Katalane mit Wahlwohnsitz Andorra. «Es ging auch darum, das Bike mit anderen Testeinsätzen zu vergleichen.»

Der jüngere der beiden Espargaro-Brüder erklärte auch: «Die Ergebnisse waren nicht so gut wie bei den Tests. Wenn man das Bike nach der Klasse mit Pirelli-Reifen fährt und gegen andere im Pulk, dann ist es rundherum stressiger. Am Ende sind Informationen immer gut, egal wie sie ausfallen. Klar wollen wir konkurrenzfähig sein. Aber das wollten Aprilia, Yamaha und Honda auch. Dennoch: Wir haben viele Daten gesammelt, sind viele Runden gefahren und hatten am Freitag große Probleme an zwei Bikes. Am Ende haben wir zwei Tage lang ohne Fehler mit nur einem Bike absolviert, auch das ist positiv.»

In Richtung der 2025er-KTM meinte er: «Es gibt ein paar gute Signale. Das Bike funktioniert auf einer Runde sicher besser. Ich konnte es nicht vergleichen. Ich hatte es in der Hand, der schnellste Fahrer zu sein von uns. Ich war in einigen Sektoren sehr schnell. Pedro, Jack, Brad und Augusto sollten damit um drei Zehntelsekunden schneller sein. Die Performance nimmt aber ab, wenn der Reifen und der Grip nachlassen, was wir nicht erwartet haben. Das Bike hat aber eine sehr gute Beschleunigung auf der Geraden, da hatten die anderen Jungs Probleme.»



Der Plan sieht so aus: «Dani wird in Misano testen und wir werden das Bike für die Jungs entwickeln – das ist es!»

Zum Rennen meinte Pol: «Wenn man mehr fährt, weiß man mehr über die Jungs. Alex Marquez war zum Beispiel sehr schnell zu Beginn. Ich habe dann zu ihm aufgeholt, wusste aber nicht, wie ich vorbeikommen und die Lage managen kann, weil ich den Kampf gegen einen Gegner von den Testeinsätzen nicht so gewöhnt bin.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.