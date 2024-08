Marco Bezzecchi (6.): Márquez-Taxi nicht erreichbar

Nach dem Ausscheiden von Teamkollege «Diggia» musste Marco Bezzecchi allein die VR46-Ehre retten. Mit Platz sechs im Großen Preis von Österreich gelang dem Ducati-MotoGP-Piloten ein kleiner Erfolg.

Auch in Österreich lag in der Stimme des Italieners Marco Bezzecchi mehr Frust als Freude. Dabei hatte der Ducati-GP23-Pilot von VR46-Racing in Österreich das zweitbeste Wochenende der Saison 2024 erlebt. Von Startplatz 9 holte «Bez» in beiden Rennen Punkte. Nach einem unspektakulären achten Rang im Sprint reichte es am Sonntag vor den knapp 70.000 Fans immerhin zu Position 6.

Nicht für Bezzecchi selbst, auch für das Team der MotoGP-Ikone Rossi, der das Wochenende persönlich mit seinen Jungs am Red Bull Ring verbrachte, hatte die Zielankunft hohen Stellenwert. Denn der in WM vor Bezzecchi platzierte Fabio Di Giannantonio verpasste nach einem harten Crash am Freitag zum ersten Mal in seiner Karriere die Rennen.

Alleinkämpfer Bezzecchi ließ dennoch den Kopf hängen. Zum einen hatte der Rossi-Schützling hier vor einem Jahr frenetisch einen Podestplatz gefeiert, zum anderen hatte er sich über 20 Sekunden auf den Weltmeister an der Spitze eingefangen. Als Krönung des Ganzen wurde Bezzecchi dann auch noch von Marc Márquez demütigt. Nach dem Starttumult war der Spanier bis auf Platz 13 zurückgefallen. Doch auch aus hielt die #93 nicht davon ab, zu Beginn des letzten Renndrittels wieder an Bezzecchi vorbeizupreschen.

Marco Bezzecchi: «Ich habe ja mitbekommen, dass Marc in Kurve komplett geradeaus sschoss. Aber mir war auch klar, dass er wiederkommt. Mein Plan war, dass ich mich anhänge und ihn nutze, um an Brad Binder ranfahren kann – aber der zweite Teil des Plans hat nicht hingehauen. Als Marc vorbeiging, waren meine Möglichkeiten längst erschöpft.»

Der VR46-Racer, der am Zielstrich nochmals sieben Sekunden hinter Gresini-Pilot Marc Márquez ankam, weiter: «Ich musste meine Fahrweise während des Rennens ändern. Recht bald war die Temperatur in meinem Vorderreifen so hoch, dass ich deutlich langsamer einbiegen musste. Und dann versucht man das zu kompensieren, durch früheres Gasgeben. So hat es dann auch den Hinterreifen schneller angegriffen. Damit war der Plan dahin und ich musste mich sogar anstrengen, nicht nach hinten Boden zu verlieren.»

Nach 28 Runden betrug der Abstand auf Vinales noch drei Sekunden. Auch Franco Morbidelli, der am ersten Trainingstag glänzte, konnte von hinten nicht mehr angreifen. Mit Platz sechs überholte «Bez» seinen Nachfolger ab 2025 bei VR46 in der Tabelle. WM-Rang 11 bedeutet aber immerhin noch eine herbe Enttäuschung.

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.