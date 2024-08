Für MotoGP-Kauf: Liberty Media verkauft F1-Aktien 28.08.2024 - 07:01 Von Silja Rulle

© Gold & Goose Der Rennstart in Spielberg

Am 1. April wurde offiziell: Das US-Unternehmen Liberty Media will die MotoGP kaufen. Liberty besitzt bereits die Formel 1 – und hat nun 10 Mio. Aktien verkauft, um den Erwerb von Anteilen an der Dorna zu finanzieren.