Marc Márquez (1.): «Habe zweiten Platz mehr genossen»

Der achtmalige Champion Marc Márquez hat nach über 1000 Tagen wieder gewonnen. Nach dem Sprint von Aragón verrät er, warum ihm seine zweiten Plätze im Sprint lieber waren – und dass er zu Rennbeginn Probleme hatte.

Für Gresini-Ducati-Pilot Marc Márquez war es der erste Sieg seit Misano 2021 – also nach 1042 Tagen.

Nach dem großen Triumph verrät der Ducati-Superstar, warum ihm seine zweiten Plätze im Sprint zuletzt lieber waren.

Márquez erklärt mit einem Lachen: «Ich habe den zweiten Platz im Sprint mehr genossen als den Sieg. Ich spüre den Druck. Morgen habe ich eine große Gelegenheit, meinen Job zu beenden und das Wochenende perfekt zu beenden. Ich bin super glücklich, aber gleichzeitig bin ich auch super fokussiert darauf, morgen auf dem gleichen Level weiterzumachen. Weil ich befürchte, dass Pecco und Martin mit besseren Bedingungen auf der Strecke näher dran sein werden.»

Seinen Vorteil im Samstags-Sprint in Aragón erklärt er nämlich wie folgt: «Es liegt leider für mich an der Strecke. Ich war auf dem Red Bull Ring schon recht nah an ihnen (Bagnaia und Martin, Anm.) dran, aber wir konnten noch nicht mit ihnen kämpfen. Morgen wollen wir das gleiche Level halten. Wenn das Grip-Level sich verbessert, glaube ich, dass Pecco und Martin näher an mir dran sind und es schwieriger wird. Wir werden natürlich versuchen, sie hinter uns zu halten.»

Aber auch sein heutiger Sieg lief nicht ohne Probleme: «Ich hatte in der ersten Runde zwei massive Momente, mit einem Lock in der Front und dann bin ich einmal von der Ideallinie weg. Die Reifentemperatur war also nicht ideal. Darauf müssen wir morgen also achten. Auch die Abnutzung der Reifen.»

Dennoch hat er das Mini-Rennen über elf Runden genossen: «Für mich fühlte es sich wir ein sehr kurzes Rennen an, weil ich es genossen habe. Wenn man Spaß hat, sind die Runden kurz. Wenn man einen Flow hat, weiß, wo man Druck machen muss… Aber mit diesem Selbstvertrauen muss ich morgen sehr vorsichtig sein, um das Rennen zu managen und das Level voranzubringen, aber progressiv.»

Ergebnisse MotoGP Aragón, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Martin 279. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Bastianini 217. 4. Marc Marquez 204. 5. Vinales 139. 6. Acosta 132. 7. Binder 132. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Alex Marquez 104. 10. Di Giannantonio 104. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 51. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 420 Punkte. 2. Aprilia 213. 3. KTM 205. 4. Yamaha 55. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 493 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 352. 3. Gresini Racing MotoGP 308. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 179. 7. Red Bull GASGAS Tech3 148. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 59. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.