Jorge Martin (Ducati/2.): «Momentan ist Marc Favorit»

Sprint-Spezialist Jorge Martin musste sich mit der Pramac-Ducati am Samstag in Aragon nur dem überlegenen Marc Marquez geschlagen geben. Er sprach auch über die Nachwirkungen seines Sturzes im Qualifying.

Das Sprintrennen der MotoGP-WM brachte am Samstag in Aragon den ersten Ducati-Triumph für den achtfachen Champion Marc Marquez. Dahinter fuhr Jorge Martin (26) mit der Pramac-Ducati ein recht einsames Rennen und brachte Platz 2 ohne Probleme ins Ziel.

Der zweite Platz fühlte sich für Martin aber zumindest mit Blick auf die WM-Wertung wie ein Sieg an, denn Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia erlebte ein Fiasko und kam nur als Neunter an. Völlig überraschend geht Martin am Sonntag somit im Hauptrennen als neuer WM-Leader in die Hitzeschlacht, hat nun drei Punkte Puffer auf Bagnaia.

Zur erneuten WM-Führung sagt er bescheiden: «Es fühlt sich eigentlich so wie immer. Es ist im Moment aber nicht wichtig. Im Moment ist nur wichtig, im WM-Fight und im Fight um den Sieg dabei zu sein. Es ist nicht mein Ziel, in WM-Führung zu sein. Mein Ziel ist es, mich zu steigern. Das mache ich auch und ich bin happy, wie ich performe.»

Martin über den Sprint: «Es war ein fantastisches Rennen. Nach meinem Sturz im Qualifying war es dann auch ein wenig schwer, wieder das Vertrauen zu finden. Ich habe versucht, Marc einfach zu folgen, und dachte, dass ich vielleicht etwas gegen ihn ausrichten kann. Ich wollte einfach an ihm dran bleiben, aber es war am Ende nicht möglich.»

Martin gesteht auch: «Ich habe aber nie ernsthaft an den Sieg gedacht. Ich bin gut gestartet, Marc gefolgt und in einer gewissen Phase habe ich mich gut gefühlt. Nach drei Runden haben meine Reifen dann aber stark nachgelassen. Mit dem weichen Hinterreifen hatte ich große Probleme, dadurch habe ich auch die Front stark belastet. Aber vielleicht kann ich mit dem Medium-Hinterreifen am Sonntag besser mithalten und die Lücke schließen.»

In Richtung seines siegreichen Landsmannes Marc Marquez sagt Martin dann auch: «Ich möchte Marc gratulieren. Aber vielleicht kann ich selbst am Sonntag einen Schritt nach vorne machen und mit ihm kämpfen. Er fühlt den Abfall des Grips am Vorderrad weniger als ich. Es gibt drei Kurven, wo Marc den Unterschied macht – das sind Kurve 9, 10 und 17. Auf dem Rest der Runde sind wir gleich stark. Wenn ich mich da steigere, kann ich die Lücke vielleicht in anderen Passagen schließen. Im Moment ist Marc der Favorit, er ist der Stärkste. Ich werde mein Bestes geben – wenn es Platz 2, 3 oder 4 wird, ist es auch okay.»

Zu Pecco Bagnaias verpatzten Start sagt Martin: «Ich habe die Situation noch nicht gesehen – manchmal habe ich Probleme, manchmal die anderen. Er wird am Sonntag von der Pace her sicher stärker sein!»

Zu seinem Crash im Qualifying am Vormittag sagt Martin mit einem Lachen: «Ich war schneller und hatte auch mehr Schräglage und war härter auf der Bremse. Es war fast unmöglich, nicht zu stürzen, aber vielleicht wäre es die Pole geworden.»

Ergebnisse MotoGP Aragón, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Martin 279. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Bastianini 217. 4. Marc Marquez 204. 5. Vinales 139. 6. Acosta 132. 7. Binder 132. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Alex Marquez 104. 10. Di Giannantonio 104. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 51. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 420 Punkte. 2. Aprilia 213. 3. KTM 205. 4. Yamaha 55. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 493 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 352. 3. Gresini Racing MotoGP 308. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 179. 7. Red Bull GASGAS Tech3 148. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 59. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.