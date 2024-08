Miguel Oliveira (Aprilia): «Kerze anzünden und beten»

Trackhouse-Mann Miguel Oliveira war im Sprint von Aragon am Samstag bester Aprilia-RS GP-Fahrer, wollte sich aber auf diesen Lorbeeren überhaupt nicht ausruhen, sondern sucht nach Erklärungen für das seltsame Fahrgefühl.

Miguel Oliveira sicherte sich beim MotoGP-Sprint von Aragon am Samstagnachmittag mit Rang 5 sein zweitbestes Saisonergebnis.

Oliveira (29) zog mit seiner Trackhouse-Aprilia nach dem Start von Position 8 aus gleich an Brad Binder (Red Bull KTM) vorbei und nutzte in Runde 4 einen Fehler des desaströsen Pecco Bagnaia. Danach hetzte Oliveira über die gesamte Distanz Alex Marquez mit der Gresini-Ducati vor sich her, der sich dann aber keinen Fehler leistete.

Von Freude war nach dem Sprint wenig zu hören, Oliveira ging viel mehr in die Analyse der seltsamen Gegebenheiten. «Ich würde sagen, es war für alle ein seltsamer Tag nach dem Freitag», erklärte der portugiesische Nationalheld danach.

Oliveira: «Ich hatte erwartet, dass sich die Piste verbessert für den Nachmittag, das ist aber nicht passiert. Wir waren pro-aktiv, haben in zwei Konfigurationen gearbeitet, um den Reifen zum Arbeiten zu bringen, wir hatten aber unsere Probleme. Aber die anderen Fahrer hatten auch ihre Probleme. Ich habe da keine richtige Erklärung.»

Zum Fahrgefühl sagt Oliveira: «Es ist gar nicht so der geringe Grip. Der Asphalt hat eine Art Staubschicht. Man hat das Gefühl das Bike rutscht unter dir weg. Der Reifen greift nie so richtig in den Asphalt.»

Oliveira merkt auch an: «Hier fahren wir mit viel Schräglage. Wir müssen verstehen, wo wir den Druck auf den Reifen machen können und den Reifen damit zum Arbeiten bringen. Wir müssen etwas Großes finden. Der Reifen baut gar nicht so stark ab, aber das Problem ist die Temperatur des Asphalts, der die Blasen bilden kann.»

Oliveira erklärt: «Die Piste war dreckiger als am Freitag. Ich hatte nichts mehr vom Vorderreifen übrig. Das macht mir aber Sorgen, weil wir am Sonntag die doppelte Distanz fahren müssen. Ich werde eine Kerze anzünden und für den Sonntag beten. Der harte Reifen ist vorne gar keine Option, der wurde sofort wegschmieren. Dieser Reifen kann nur in Mandalika funktionieren.»

Oliveira weiß aber auch: «Fakt ist, einige Fahrer haben mehr Probleme als wir. Wir wollen aber noch einen Schritt nach vorne machen.»

Ergebnisse MotoGP Aragón, Sprint (31. August)

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Martin 279. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Bastianini 217. 4. Marc Marquez 204. 5. Vinales 139. 6. Acosta 132. 7. Binder 132. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Alex Marquez 104. 10. Di Giannantonio 104. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 51. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 420 Punkte. 2. Aprilia 213. 3. KTM 205. 4. Yamaha 55. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 493 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 352. 3. Gresini Racing MotoGP 308. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 179. 7. Red Bull GASGAS Tech3 148. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 59. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.