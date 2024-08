Moto2-Qualifying in Aragón: Jake Dixon auf Pole

Jake Dixon sichert sich im MotorLand Aragón die Pole-Position in der Moto2. WM-Leader Sergio García konnte am Rennen um die Pole gar nicht teilnehmen. Der Spanier war bereits im Q1 gestürzt und schaffte den Sprung nicht.

Jake Dixon vom CFMoto Aspar Team sichert sich in Aragón seine erste Pole-Position seit Monaten. Der Brite ist auf seiner Kalex schnellster Mann im Moto2-Qualifying.

Dixon: «Ich war ziemlich nervös vor der Session, weil ich geahnt habe, dass es eine Möglichkeit geben könnte. Ich hatte die Zeiten aber nicht so schnell erwartet.»

Im Q1 den Sprung in die zweite Session geschafft hatten Zonta vd Goorbergh, Tony Arbolino, Ai Ogura und Filip Salac. Zusammen mit den schnellsten 14 Piloten aus dem Zeittraining kämpfen sie in der zweiten Session um die Pole – allerdings ohne den WM-Leader. Sergio Garcia war kurz vor Ende des Q1 in Kurve 7 gecrasht, fiel in der Q1-Wertung auf Rang 15 zurück und konnte entsprechend am Q2 nicht teilnehmen.

Die erste schnelle Zeit im Q2 setzte Arenas (1:52,216 Min.), Diogo Moreira zog wenig später vorbei (1:51,848). Aron Canet setzte in der Schlussphase mit 1:51,784 die bessere Zeit. Und dann kam Jake Dixon, der die Zeit um 0,134 Sekunden noch mal übertraf – und seine erste Pole-Position seit Indien im letzten Jahr klarmachte.

Negativ-Überraschung im Q2: Fermin Algeguer (WM-Fünfter). Er schaffte es nur auf Startplatz 11. Q1-Nachzügler Ai Ogura (WM-Zweiter), der einen MotoGP-Vertrag für die kommenden zwei Jahre sicher hat, startet nur von Platz 16. Immerhin: Nach seinem Handbruch hat er es in Aragón rechtzeitig ans Lenkrad gebracht.

Tony Arbolino dagegen, der auch den Umweg übers Q1 gehen musste, schaffte es auf Platz 5.

Ergebnisse Moto2 Aragon, Qualifying 2 (31. August):

1. Jake Dixon (GB), Kalex,1:51,636 min

2. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,134 sec

3. Arón Canet (E), Kalex, +0,148

4. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,287

5. Tony Arbolino (I), Kalex, +0,301

6. Albert Arenas (E), Kalex, +0,329

7. Alonso Lopez (E) Boscoscuro, +0,332

8. Joe Roberts (USA), Kalex, +0,408

9. Celestino Vietti (I), Kalex, 0,475

10. Manuel González (E), Kalex,+0,505

11. Fermin Aldeguer (E), Boscoscuro, +0,722

12. Marcos Ramirez (E), Kalex,+0,738

13. Bo Bendsneyder (NL) Kalex, +1,114

14. Somkiat Chantra (T), Kalex, +1,142

15. Izan Guevara (E), Kalex, +1,251

16. Ai Ogura (J), Boscoscuro, +1,375

17. Filip Salac (CZ), Kalex, 1,870

18. Zonta van den Goorbergh (NL), Kalex, 2,912