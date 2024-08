MotoGP Q2: Pole für überragenden Marc Márquez

«MM93» hat die Konkurrenz in Aragon im Griff

Pedro Acosta (2): Nach Q1-Durchmarsch bis in die erste Startreihe

Bei außergewöhnlichen Streckenbedingungen hatten sich die Qualifyings im MotorLand zu einem MotoGP-Krimi der Extraklasse entwickelt. Startplatz 1 holte sich mit großem Vorsprung Gresini-Held Marc Márquez.

Gemeinsam mit den beiden aus dem Q1 weitergereichten KTM-Stars Brad Binder und Pedro Acosta gingen die besten 12 Piloten bei immer noch nicht idealen Grip-Verhältnissen trotz Sonnenschein mit hohem Risiko auf die Piste.

Das Q2 war keine drei Minuten alt, da lag mit Jorge Martin der erste Topfavorit im Kies. Der Pramac-Pilot war in seiner ersten fliegenden Runde übers Vorderrad abgeflogen. Die erste Topzeit lieferte wenig überraschend Marc Márquez. Dahinter GASGAS-Held Acosta und der jüngere Márquez-Bruder. Zur Halbzeit gelang auch Francesco Bagnaia die erhofft gute Runde – Platz 3 bereits zur Halbzeit.

Auf einem guten Platz 7 zunächst auch Honda-Pilot Johann Zarco. Gar nicht klar mit den undefinierten Bedingungen kam Maverick Vinales. Den ersten Versuch auf einen guten Startplatz beendet der Aprilia-Racer nur als Letzter.

Fünf Minuten vor Ende des Q2 gingen alle Fahrer nochmals mit neuen, weichen Reifen auf die Strecke. Auch Jorge Martin hatte es auf sein Ersatzbike geschafft. Martin behielt die Nerven und schaffte es im entscheidenden Moment als Vierter in die zweite Startreihe. Kein Weg führte aber an Aragon-Dominator Marc Márquez vorbei. Der Spanier holt sich mit einer 1:46,766 und fast einer Sekunde Vorsprung die Pole-Position. Damit war der Superstar der MotoGP immer noch eine Sekunde langsamer als im Zeittraining am Freitag.

Neben dem überragenden Gresini-Ducati-Frontmann wird Rookie Pedro Acosta in die beiden Rennen starten. Der 20-Jährige schafft es mit vollem Risiko auf Platz 2. Auch Pecco Bagnaia konnte nochmals nachlegen. Der Weltmeister beendet das Q2 knapp hinter dem Rookie als Dritter.

Startreihe 2 bilden mit Jorge Martin, Alex Márquez und Franco Morbidelli drei Ducati-Piloten.

Schlecht lief es für das Aprilia-Werk. Aleix Espargaro und Maverick Vinales belegten die letzten beiden Plätze hinter LCR-Honda-Pilot Zarco. KTM-Werksfahrer Brad Binder beendete das spannende Quali als Siebter.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Qualifying 2 (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:47,766 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,840

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,842

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,876

5. Alex Márquez (E), Ducati, +1,041

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,348

7. Brad Binder (ZA), KTM, +1,726

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,784

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +2,157

10. Johann Zarco (F), Honda, +2,314

11. Maverick Vinales (E), Aprilia, +2,941

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,760

Ergebnisse MotoGP Aragón, Qualifying 1 (31. August):

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:47,958 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,060 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,128

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,584

5. Jack Miller (AUS), KTM,+0,691

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,729

7. Quartararo (F), Yamaha, +0,817

8. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,123

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,280

10. Luca Marini (I), Honda, +1,844

11. Alex Rins (E), Yamaha, +1,914

12. Joan Mir (E), Honda, +2,162