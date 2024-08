Pedro Acosta (3.) feiert «erstes richtiges Podium»

Im Sprintrennen in Aragón gelang es Pedro Acosta, seinen fünften Podiumsplatz einzufahren. Der GASGAS-Pilot freut sich besonders – denn im MotorLand fuhr er das erste Mal aus eigener Kraft in die Top 3.

In den vergangenen Rennwochenenden war es still um Pedro Acosta. Der junge Spanier schien nach ernüchternden Ergebnissen auf dem Boden der Tatsachen angekommen zu sein. Doch in Aragon die Wende: Im MotorLand fuhr er im Sprintrennen als Dritter über die Ziellinie, was ihm zuletzt vor vier Monaten in Mugello gelang.

Acosta konnte sich im Qualifying über das Q1 für das Q2 qualifizieren, in dem er die zweitschnellste Zeit fuhr. «Auf eine Runde fehlt dem Motorrad gegenüber den anderen etwas. Die Rennen gehen aber über 20 Runden, in denen sind wir schneller», sprach Acosta die Quali-Schwäche der KTM an, die er in Aragon dank der schwierigen Streckenbedingungen für alle Piloten einigermaßen verdecken konnte.

Über Nacht regnete es an der Strecke. Das führte zu wenig Grip auf dem Kurs, der im Vorfeld eine neue Asphaltdecke erhalten hatte. Bis zum Q2 war die Strecke noch nicht vollständig abgetrocknet. Auch während des Sprints waren die Bedingungen nicht optimal: «Die Strecke war dreckig und hatte eine schmale Ideallinie. Ich bin der Meinung, der Asphalt braucht noch mehr Zeit.»

Beim Start wurde Acosta von Jorge Martin (Ducati) überholt und fuhr hinter ihm und dem späteren Sprint-Sieger Marc Marquez (Ducati) ins Ziel. Der 20-jährige überquerte die Ziellinie 6,694 sec hinter Marquez. Angesprochen auf dessen Form, die er in Aragon hat, entgegnete Acosta nur: «Marc ist hier eine andere Person.»

Acosta: «Es war wichtig, das Selbstvertrauen wieder zu finden und ohne Fehler zu fahren. Es gab viele Rennen, in denen wir am Motorrad viel verändert haben, ich dann in den Rennen aber viele unnötige Fehler gemacht habe. Das Motorrad fühlt sich wieder wie früher an. Es gibt mir mehr Konsistenz.»

Acosta freut sich: «Ich glaube, es ist das erste Sprint-Podium, in dem kein Fahrer vor mir gestürzt ist. Daher ist es mein erstes richtiges Podium.»

In der Tat: Acosta fuhr in seiner Rookie-Saison bisher fünfmal aufs Podium. In Portimão profitierte er vom Ausfall von Viñales. In Jerez stürzten innerhalb kurzer Zeit Binder, Alex Marquez, Bastianini und Marc Marquez. Beim Barcelona-Sprint stürzte Bagnaia, in Mugello Jorge Martin im Sprint.

In der WM-Wertung liegt Acosta nun punktgleich (132) mit Brad Binder auf Position 6. Zum Vergleich: Beide Piloten der RC16 haben damit zusammen 264 Punkte gesammelt, was nicht ausreichen würde, um zusammen die Top-2 der MotoGP einzuholen.

Ergebnisse MotoGP Aragón, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. Enea Bastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Martin 279. 2. Bagnaia, 276 Punkte. 3. Bastianini 217. 4. Marc Marquez 204. 5. Vinales 139. 6. Acosta 132. 7. Binder 132. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Alex Marquez 104. 10. Di Giannantonio 104. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 51. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 420 Punkte. 2. Aprilia 213. 3. KTM 205. 4. Yamaha 55. 5. Honda 28.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 493 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 352. 3. Gresini Racing MotoGP 308. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 179. 7. Red Bull GASGAS Tech3 148. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 59. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.