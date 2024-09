Joan Mir (14.): Zwei Punkte zum Geburtstag

Honda-Pilot Joan Mir hatte am MotoGP-Rennsonntag im MotorLand Aragon Geburtstag. Zu feiern gab es wenig, er belegte Rang 14. Die RC213V bleibt eine Großbaustelle, neue Probleme sind dazugekommen.

Das 12. MotoGP-Wochenende der Saison in Aragon brachte Joan Mir (Honda) an seinem 27. Geburtstag zwei Punkte ein. Die Ziellinie überquerte er mit einem Rückstand von 49,735 sec auf seinen ehemaligen Teamkollegen Marc Márquez (Ducati).

Von der letzten Startposition aus machte Mir im Rennen einige Plätze gut. Es wurde jedoch ein einsames Rennen für den Spanier, der ab der Rennmitte selten in Zweikämpfe verwickelt war. Er profitierte von den Ausfällen weiter vorne im Feld und konnte zumindest Raul Fernandez (Aprilia) und seinen Teamkollegen Luca Marini hinter sich halten. Im Ziel belegte er den 15. Platz – nach einer 16-Sekunden-Strafe für Jack Miller wegen eines Reifendruck-Vergehens, ging es für ihn noch einen Platz nach vorne. Über das gesamte Rennen hinweg war Mir meist über zwei Sekunden pro Runde langsamer als Sieger Márquez.

Seit einigen Rennen kämpft Mir mit neuen Problemen an seiner RC213V: «Immer wenn ich hart bremse, habe ich starke Vibrationen und kann keine Geschwindigkeit in die Kurven mitbringen», haderte er. Diese Schwierigkeiten traten laut Mir in der ersten Saisonhälfte noch nicht auf. «Wir haben große Änderungen am Motorrad vorgenommen und die Gewichtsverteilung angepasst. Das sollte uns eigentlich bei den Vibrationen helfen, die speziell bei mir auftreten. Doch ich kann dadurch nicht pushen».

Die große Anzahl neuer Teile an der RC213V sieht Mir als einer der Gründe: «Wir haben so viel geändert – Aerodynamik, Chassis, Konfigurationen. Besonders in diesem Jahr ändern wir viel und müssen die Dinge erst verstehen. Manchmal bremst uns der Fortschritt aus und es tauchen neue Probleme auf, die uns stärker zurückwerfen als die alten.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin, Marc Márquez, Pedro Acosta © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Nach den Rennen in Aragon liegt Joan Mir mit 14 Punkten auf Position 21 der Gesamtwertung. Er wurde von Alex Rins (Yamaha, 15 Punkte) und Takaaki Nakagami (Honda, 17 Punkte) überholt. In der Teamwertung liegt das Repsol-Honda-Team mit 16 Punkten auf dem letzten Platz.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Grand Prix (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,159

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

12. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

14. Joan Mir (E), Honda, +49,735

15. Jack Miller (AUS), KTM, +55,966

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386 min

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. EneaBastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.