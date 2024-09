Yamaha: Paolo Pavesio wird Nachfolger von Lin Jarvis

Paolo Pavesio wird am 1. Januar 2025 zum Geschäftsführer von Yamaha Motor Racing (YMR) ernannt. Er tritt die Nachfolge von Lin Jarvis an, der das MotoGP-Projekt 26 Jahre lang betreute.

Paolo Pavesio tritt die Nachfolge von Lin Jarvis an, dessen 26-jährige Ära als MotoGP-Chef von Yamaha Ende 2024 vorbei sein wird.

Als Direktor für Marketing und Motorsport bei Yamaha Motor Europe (YME) restrukturierte Pavesio die Motorsportabteilung, die später Weltmeisterschaften in der Superbike-WM, der EWC und in der MXGP gewann.

Als neuer MotoGP-Chef hat Pavesio eine herausfordernde Aufgabe vor sich. Yamaha versucht mit allen Mitteln in der Königsklasse den Anschluss an die europäischen Werke zu schaffen. Bereits zu Jahresbeginn 2024 übergab Yamaha dem von Ducati kommenden Spitzentechniker Massimo Bartolini die Führung bei der Entwicklungsarbeit, um die M1 wieder konkurrenzfähig zu machen. Mit Pramac wird der japanische Hersteller 2025 auch wieder ein Kundenteam haben.

Lin Jarvis führte Yamaha zu acht Fahrer-, sechs Konstrukteurs- und sieben Teamtiteln. Er zeichnete verantwortlich für die glorreichen Tage des japanischen Herstellers mit Valentino Rossi und Jorge Lorenzo, sowie den letzten WM-Titel mit Fabio Quartararo.

Der stets souveräne Brite ist mittlerweile 66 Jahre alt. 1999 hatte er bei Yamaha als ersten Top-Star Max Biaggi (52) unter Vertrag. Die Bilanz von Jarvis liest sich mehr als eindrucksvoll. Jarvis lockte Valentino Rossi Ende 2003 von Honda zu Yamaha – der Italiener dankte es dann mit insgesamt vier WM-Titeln. Mit Rossi verbindet Jarvis eine väterliche Freundschaft. Weitere WM-Triumphe in der Ära Jarvis kamen von Jorge Lorenzo in den Jahren 2010, 2012, 2015 sowie zuletzt 2021 Fabio Quartararo.

Jarvis wird Yamaha als Senior Advisor erhalten bleiben. «Sowohl persönlich als auch im Namen von Yamaha möchte ich Lin für seinen Einsatz und seine Leistungen in den letzten 26 Jahren danken», sagte Takahiro Sumi, der General Manager der Motor Sports Development Division. «Sein Engagement, sein Fleiß und seine Führungsqualitäten haben maßgeblich zu Yamahas Erfolg in der MotoGP beigetragen und ich bin froh, dass wir auch in Zukunft auf sein Wissen und seine Erfahrung zurückgreifen können.



Sumi weiter: «Lin wird als Managing Director von Paolo Pavesio abgelöst, der einen reichen Erfahrungsschatz von YME mitbringt, wo er als Marketing- und Motorsport-Direktor Yamaha-Teams zu Weltmeistertiteln in der Superbike-WM, EWC und MXGP geführt hat. Ich freue mich darauf, Paolo im Januar bei YMR willkommen zu heißen und bin zuversichtlich, dass Yamaha unter seiner Führung den zukünftigen Erfolg in der MotoGP, den wir alle anstreben, sichern kann.»