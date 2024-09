Marini: «Habe mir vorgestellt, dass ich vorne bin» 03.09.2024 - 09:00 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Luca Marini

Luca Marini (Repsol Honda) fuhr am Sonntag in Aragon ein einsames MotoGP-Rennen am Ende des Feldes. Nachdem sein Bike beim Start ausgegangen war, musste er von der Box aus starten. Er fand seine Motivation.