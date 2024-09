Marc Marquez: «Wusste es seit dem Valencia-Test»

Der Doppelsieg in Aragon war für Marc Marquez (Gresini Ducati) ein Befreiungsschlag. Dass es mit dem Gewinnen wieder klappen würde, wusste er bereits in Valencia Ende 2023. Im WM-Kampf sieht er sich (noch) nicht.

An seinem perfekten MotoGP-Wochenende in Aragon gelang Marc Marquez nach 1043 Tagen wieder ein Sieg in einem Grand Prix – es war sein 60. Triumpf in der Königsklasse. Nach dem Rennen am Sonntag wirkte der Spanier befreit. «Als ich die Ziellinie überquerte, fühlte es sich an, als verlor ich drei oder vier Kilogramm», meinte Marquez. «Der Rucksack wurde immer schwerer, diesen Sieg zu erreichen war unglaublich. Alle Leute um mich herum, die mir geholfen haben – meine Familie und das Gresini-Team, das mir die Chance gegeben hat. Ich kam als Rookie, jetzt haben wir es geschafft. Das nächste Ziel ist es, die Konstanz zu finden und das ist eines der schwierigsten Dinge, wenn man um die Weltmeisterschaft kämpfen möchte.»

Was ging dem 31-Jährigen in den letzten Runden des Rennens durch den Kopf? «Da habe ich schon ans Podium gedacht, aber mehr noch an die Gresini-Box – dort herrscht immer eine Party-Stimmung», schmunzelte er. «Abgesehen davon, habe ich an die Leute um mich herum gedacht. Es war eine seltsame Feier, weil das Adrenalin war nach anderen Rennen mehr – heute war es mehr Emotion.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia und Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin, Marc Márquez, Pedro Acosta © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ist dem achtmaligen Weltmeister mit seinen zwei Siegen in Aragon der Durchbruch gelungen? «Wir hatten ein super Wochenende, aber wir müssen realistisch bleiben, denn die Bedingungen waren sehr speziell. Für mich wichtiger war, dass ich mich beim GP auf dem Red Bull Ring sehr gut gefühlt habe und ich dort sehr nah dran war an den Top-Fahrern. Der Wert dieses Sieges in Aragon ist sehr hoch, es werden aber Rennen kommen, wo wir mehr leiden werden als andere», räumte Marquez ein.

Dass Marquez mit der Ducati mittlerweile sehr gut harmoniert, hat er schon öfter unter Beweis gestellt. Fährt er die Desmosedici jetzt instinktiver, ohne zu viel nachzudenken? «Ich fahre sie etwas natürlicher, vor allem beim Umgang mit dem Hinterreifen. Wir müssen an uns selbst glauben, an unsere Techniker und unser Team. Alle machen einen sehr guten Job. Schritt für Schritt fahre ich sanfter und instinktiver – das macht den Unterschied aus.»

Wann wusste er, dass es wieder mit einem GP-Sieg klappen könnte? «Beim Valencia-Test», lachte Marquez. «Da dachte ich mir, dass wir unsere Chancen haben werden. Eine andere Sache ist der Kampf um die Weltmeisterschafft – für dieses Ziel müssen wir noch arbeiten. Aber in Valencia realisierte ich, dass es früher oder später so weit sein wird. Deshalb blieb ich ruhig und ich habe es nicht übertrieben.»

In der Gesamtwertung liegt Marc Marquez nach seinem Doppelerfolg in Aragon nun mit 229 Punkten auf dem dritten Platz – 70 Punkte hinter WM-Leader Jorge Martin (299). Ist der Gewinn der Weltmeisterschafft in dieser Saison nicht doch realistisch? «Ein Wochenende ändert nicht unser Leben. Sicher, es wird uns helfen, aber wir sind zu weit weg, um in diesem Jahr um die Weltmeisterschaft zu kämpfen», winkte er ab. «Aber wir wollen in den Top-3 sein – das ist ein realistisches Ziel. Es gibt noch viele Punkte zu holen und viele Dinge können noch passieren. Wir werden es weiter genießen und mit den Top-Jungs kämpfen.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Grand Prix (1. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 23 Runden in 41:47,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,789 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +14,904

4. Brad Binder (ZA), KTM, +16,459

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,776

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +20,549

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +24,759

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,159

9. Alex Rins (E), Yamaha, +39,420

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +40,602

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +41,782

12. Augusto Fernández (E), KTM, +42,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +43,264

14. Joan Mir (E), Honda, +49,735

15. Jack Miller (AUS), KTM, +55,966

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +57,322

17. Luca Marini (I), Honda, +1:52,386 min

– Alex Márquez (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 17 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Aragon, Sprint (31. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati,11 Runden in 19:50,034 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +2,961 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +6,694

4. Alex Márquez (E), Ducati, +9,950

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,749

6. Brad Binder (ZA), KTM, +14,144

7. EneaBastianini (I), Ducati, +14,291

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,836

9. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +20,298

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +20,448

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +20,678

12. Augusto Fernández (E), KTM, +21,429

13. Jack Miller (AUS), KTM, +22,110

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,440

15. Antonio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,468

16. Luca Marini (I), Honda, +26,822

17. Alex Rins (E), Yamaha, +26,910

18. Joan Mir (E), Honda, +31,147

19. Maverick Viñales (E), Aprilia, +37,642

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 11 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Martin, 299 Punkte. 2. Bagnaia 276. 3. Marc Marquez 229. 4. Bastianini 228. 5. Acosta 148. 6. Binder 145. 7. Vinales 139. 8. Aleix Espargaro 118. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 83. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Miller 50. 15. Quartararo 51. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 19. 18. Nakagami 17. 19. Zarco 16. 20. Rins 15. 21. Mir 14. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 426 Punkte. 2. Aprilia 219. 3. KTM 217. 4. Yamaha 62. 5. Honda 33.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 504 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 382. 3. Gresini Racing MotoGP 333. 4. Aprilia Racing 258. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 6. Red Bull KTM Factory Racing 193. 7. Red Bull GASGAS Tech3 168. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 66. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda 16.