Der Zeitplan für das MotoGP-Wochenende in Misano

Kommendes Wochenende findet in Misano das 13. Meeting der MotoGP-Saison 2024 statt. Den gesamten Zeitplan für die Trainings und Rennen auf der spektakulären Strecke gibt es hier im Überblick.

In Aragon feierte Marc Marquez (Gresini Ducati) einen souveränen Doppelsieg. Mit seinem perfekten Wochenende rückte der 31-Jährige in der WM-Wertung auf Platz 3 vor und liegt nun 70 Punkte hinter dem Führenden Jorge Martin (Pramac Ducati). Martin bewies erneut Konstanz und belegte in Spanien zweimal Platz 2. Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) erlebte im MotorLand Aragon ein miserables Wochenende und ist bei seinem Heimrennen auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» auf Wiedergutmachung aus. Dieses Jahr finden auf der italienischen Traditionsstrecke sogar zwei Meetings statt – von 6.9. bis 8.9. und von 20.9. bis 22.9.

In Misano werden zahlreiche Fahrer in den verschiedensten Motorrad-WM-Klassen um Siege kämpfen – von der MotoE, über den Red Bull MotoGP Rookies Cup, bis hin zur Moto3, Moto2 und MotoGP wird an der italienischen Adria die volle Action geboten. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr und auch am Sonntag wird mit dem Start des Moto3-Rennens um 11 Uhr die gewohnte Reihenfolge beibehalten. Das Highlight wird um 14 Uhr das MotoGP-Rennen über 27 Runden sein.

Zeitplan für den «Großen Preis von San Marino 2024»

Freitag, 6. September:

08.30 – 08.45 Uhr (15 min): MotoE, P1

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

12.00 – 12.25 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP1

12.40 – 12.55 Uhr (15 min): MotoE, P2

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16.25 – 16.50 Uhr (25 min): Red Bull Rookies Cup, FP2

17.05 – 17.15 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17.25 – 17.35 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17.50 – 18.10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies Cup, Qualifying

Samstag, 7. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (8 Runden)



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

Startzeiten

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16.10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (8 Runden)

17.00 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)

Sonntag, 8. September:

08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden)

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)