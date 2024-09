Bald offiziell: Pramac 2025 mit Miller und Oliveira

Pramac-Teammanager Gino Borsoi rechnet mit einer offiziellen Verlautbarung über die Fahrerpaarung 2025 an einem der beiden Rennwochenenden in Misano. In Yamaha hat er großes Vertrauen.

Wie SPEEDWEEK.com-Leser wissen, wird das neue Yamaha-Team Pramac Racing 2025 mit den beiden MotoGP-Routiniers Jack Miller und Miguel Oliveira an den Start gehen. «Die beste Formel für Yamaha, um in kürzester Zeit gute Ergebnisse zu erzielen, ist, Fahrer zu haben, welche die MotoGP-Kategorie bereits kennen, die eine Vorstellung davon haben, was ein MotoGP-Wochenende ausmacht, und die verschiedene Motorräder gefahren sind», meinte Pramac-Teammanager Gino Borsoi bereits Anfang August im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Eine offizielle Bestätigung der Fahrerpaarung für die nächste Saison gibt es noch nicht, wird aber in Bälde erwartet. «Wie jeder weiß, haben wir uns bereits für unsere Fahrer entschieden und während des ersten oder zweiten Wochenendes in Misano werden wir dies offiziell verkünden», sagte Borsoi gegenüber TNT Sports und erklärte, dass nur noch einige Details fehlen.

Zur Zusammenarbeit mit Yamaha ab 2025 meinte Borsoi: «Die Marke hat eine unglaubliche Geschichte. Sie hat in der Vergangenheit zahlreiche Meisterschaften gewonnen und verfügt über viel Power. Wir haben großes Vertrauen in sie, auch angesichts der Fortschritte in den letzten beiden Saisons», betonte er.

Pramac wurde 2023 MotoGP-Teamweltmeister, Jorge Martin beendete die Saison auf dem zweiten Platz. Auch in diesem Jahr steckt das Team im harten WM-Fight um den Titel in der Königsklasse. Vor dem Misano-Wochenende führt Martin die WM-Wertung mit 23 Punkten vor Pecco Bagnaia an. Neben dem Tagesgeschäft muss sich Pramac derzeit intensiv mit seiner Zukunft beschäftigen. «Wir müssen an den Titel mit Jorge, Yamaha, aber auch an die Moto2 denken, wir haben schwere Aufgaben vor uns», so Borsoi.

Im Zuge der Zusammenarbeit ab 2025 soll Pramac Racing für Yamaha auch den Moto2-Einsatz steuern. Geplant ist die Übergabe des VR46-Mastercamp-Teams an Pramac.