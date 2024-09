Pedro Acosta: Platz sechs mit mysteriösem Problem

Mit Platz 6 im Sprint zog sich Tech3-Youngster Pedro Acosta auch bei seiner MotoGP-Premiere in Misano sehr gut aus der Affäre. Im Media-Debrief plauderte Acosta frei drauflos und wollte doch nicht alles erzählen.

In den Trainingseinheiten sowie im direkt erreichten Qualifying 2 war Rookie Pedro Acosta erneut der schnellste KTM-Pilot. Auch in seinem ersten Misano-Sprint kam Acosta als erster der vier RC16-Piloten über den Zielstrich. Mit Platz 6 war der Tech3-Athlet zufrieden, aber nicht glücklich.

«Was ich heute gelernt habe: Manchmal ist es besser, einen sechsten Platz zu nehmen, als zu Boden zu gehen. Zwar hatten wir unser Saisonziel für einen Top-5 Platz auch hier ausgegeben, aber mit Platz sechs müssen wir heute zufrieden sein.»

Lange hatte sich der 20-Jährige aus Platz 5 gehalten. Doch im Endspurt war Acosta machtlos gegen Marc Márquez. Zu dem Überholmanöver in der letzten Runde sagte der GASGAS-Pilot:«Mein Mannschaft hatte mir angezeigt, dass Marc näher kommt. Er hat mich überholt an einer Stelle wo ich zu weit gegangen bin. Das hängt mit einem Problem zusammen, das ich schon die ganze Saison habe.»

Nachbohren, um welches Problem es sich genau handelt, führte immer zur gleichen Aussage: «Ich kann es nicht genau sagen, es ist kompliziert.»

Im Misano-Sprint steuerte Pedro Acosta erstmals ein MotoGP-Bike im Renntempo. Speziell von der superschnellen Kurve 11 «Curvone» zeigte sich der Rookie beeindruckt: «Das Erlebnis war schon sehr besonders. Es macht einen großen Unterschied, ob du alleine unterwegs bist. In der Gruppe verursachen die Bikes starke Turbulenzen und es gibt kräftig Bewegung auch am Körper. Das macht es schwer präzise zu bleiben. Aber da ich die meiste Zeit für mich unterwegs war, war es auch ok.»

Positiv und zugleich unentschlossen gab sich der WM-Fünfte, als es um das GP-Rennen am Sonntag ging. Acosta: «Eigentlich müsste es noch besser laufen als heute im Sprint. Mein Problem liegt immer im ersten Teil des Rennens. Je mehr Runden es gibt, desto besser für uns. Ein Fragezeichen ist allerdings noch die Reifenwahl. Eigentlich sollte es keine Diskussion über den Soft-Hinterreifen geben – aber nach dem Tag heute bin ich mir nicht mehr sicher.»

Weitere Adaptionen sieht der junge Spanier für den San Marino-GP nicht auf sich zukommen. Denn die wird es am kommenden Test am Montag geben: «Wir werden wieder das gleiche Setting einsetzen. Beim Testtag werden wir dann mit den vielen Veränderungen sehen, ob wir einen deutlichen Schritt näher an Ducati machen können.»

Mit erneut fünf Ducati-Akteuren an der Spitze ist die Ducati-Dominanz ungebrochen. Dank der Positionen 6,7 und 8 gelang es KTM dennoch, Aprilia von Platz 2 der Konstrukteurs-WM zu verdrängen. Acostas Rückstand auf den WM-Vierten Enea Bastianini wuchs zugleich auf 82 Zähler an.

Ergebnisse MotoGP Misano, Sprint (7. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:56,502 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,495 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,832

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,041

5. Marc Márquez (E), Ducati, +6,469

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,796

7. Brad Binder (ZA), KTM, +9,979

8. Jack Miller (AUS), KTM, +10,726

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,015

10. Alex Márquez (E), Ducati, +11,352

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,658

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +21,119

14. Pol Espargaró (E), KTM, +21,542

15. Augusto Fernández (E), KTM, +23,442

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +21,995

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,280

18. Luca Marini (I), Honda, +24,747

19. Alex Rins (E), Yamaha, + 24,873

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,154

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 25 von 42 Rennen:

1. Martin, 311 Punkte. 2. Bagnaia 285. 3. Marc Márquez 234. 4. Bastianini 234. 5. Acosta 152. 7. Binder 148. 7. Viñales 139. 8. Aleix Espargaró 119. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 90. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 52. 15. Miller 50. 16. R. Fernández 46. A. Fernández 20. 18. Nakagami 18. 19. Zarco 17. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. 18. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaró 6. 24. Marini 1. 25. Bradl 0. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 438 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 219. 4. Yamaha 63. Honda 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 519 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 401. 3. Gresini Racing 338. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 198. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha 67. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda Team 16.