Jorge Martin (1.) «Habe jede Runde voll angegriffen»

Besser hätte WM-Spitzenreiter Jorge Martin die Sprint-Aufgabe am Misano-Samstag nicht lösen können. Der Ducati-Pilot bewies nach einem fantastischen Start, dass sich ein Sprint auch aus Startreihe 2 gewinnen lässt.

Ein glücklicher Rennsieger sah den Start als wichtig, aber nicht als alleinigen Schlüssel des Erfolgs. «Als ich nach der ersten Kurve in Führung lag, war die Aufgabe noch nicht beendet. Es war sicher wichtig, gleich vorne zu sein, aber genauso bedeutend war es das Tempo zu halten und sich zu stellen, dass Pecco keinen Weg findet. Ich habe sehr gepusht und jede einzelne Runde voll angegriffen.»

Jorge Martin weiter: «Ich bin besonders glücklich, dass wir richtig gearbeitet haben. Wir hatten ja viel an der Maschine verändert. Aber in den Trainings haben wir die Balance sehr genau verstanden und dadurch waren wir sicher unterwegs. Ich kann hier in Misano sehr gut das Limit spüren. Am Ende ist jeder Sieg wichtig, aber hier für Ducati in Italien zu gewinnen, das ist nochmal eine andere Liga.»

In Hinblick auf den GP am Sonntag sieht der Pramac-Pilot allerdings noch mehr Schwierigkeiten. Martin: «Ich denke, morgen wird es härter. Sowohl ganz nach vorne zu kommen, aber auch die Pace über 27 Runden.»

Während die #1 hinter sich mehr Luft zu Verfolger Marc Márquez verspürt, wurde mit der Niederlage gegen Jorge Martin zugleich der Abstand zur WM-Spitze größer. Von einer erneuten Titelverteidigung liegt Bagnaia vor dem GP-Rennen 26 Zähler entfernt.

Dank der starken Vorstellung des italienischen Teamkollegen Franco Morbidelli, feiert die Pramac zur Stunde immer noch das erste MotoGP-Doppelpodium der Saison 2024.

Ergebnisse MotoGP Misano, Sprint (7. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:56,502 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,495 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,832

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,041

5. Marc Márquez (E), Ducati, +6,469

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,796

7. Brad Binder (ZA), KTM, +9,979

8. Jack Miller (AUS), KTM, +10,726

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,015

10. Alex Márquez (E), Ducati, +11,352

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,658

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +21,119

14. Pol Espargaró (E), KTM, +21,542

15. Augusto Fernández (E), KTM, +23,442

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +21,995

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,280

18. Luca Marini (I), Honda, +24,747

19. Alex Rins (E), Yamaha, + 24,873

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,154

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 25 von 42 Rennen:

1. Martin, 311 Punkte. 2. Bagnaia 285. 3. Marc Márquez 234. 4. Bastianini 234. 5. Acosta 152. 7. Binder 148. 7. Viñales 139. 8. Aleix Espargaró 119. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 90. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 52. 15. Miller 50. 16. R. Fernández 46. A. Fernández 20. 18. Nakagami 18. 19. Zarco 17. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. 18. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaró 6. 24. Marini 1. 25. Bradl 0. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 438 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 219. 4. Yamaha 63. Honda 33.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 519 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 401. 3. Gresini Racing 338. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 198. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha 67. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda Team 16.