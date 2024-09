Brad Binder (7.): «Werden ein besseres Rennen haben»

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder musste sich im Misano-Sprint in einem harten Duell Rookie Pedro Acosta beugen. Hinterher beschrieb der Südafrikaner seine Probleme, die ihm nicht fremd sind.

Brad Binder war mit Platz 7 im MotoGP-Sprint von Misano zweitbester Fahrer der Pierer-Gruppe. Er fuhr von Startplatz 6 aus zunächst auf Position 4 hinter Pramac-Ducati-Pilot Franky Morbidelli. Im Verlauf des Rennens musste Binder aber zunächst Enea Bastianini und Pedro Acosta vorbeilassen, und wurde dann gegen Ende noch – wie Acosta – von Gresini-Ducati-Star Marc Márquez geschnappt.

«Es war ein ganz guter Tag bis zum Rennen. Wir haben einen guten Job gemacht. Ich habe es zunächst von Q1 in Q2 geschafft und in Q2 bin ich ein paar gute, konstante Runden gefahren», berichtet der Südafrikaner. «Im Sprint am Nachmittag war es dann richtig heiß, der Grip hat stark nachgelassen. Ich hatte Probleme mit der Front, und hatte Mühe, das Motorrad vor den Kurven einzulenken und den Kurvenspeed zu halten. Ich musste ständig kämpfen, um auf dem Bike zu bleiben. Jedes Mal, wenn ich Druck gemacht habe, hat die Front blockiert – es fühlte sich rutschig an.»

Binder weiß: «Ich wollte heute natürlich viel mehr – aber es ist, wie es ist. Wir hatten am Freitagnachmittag bereits ein paar Anzeichen für dieses Problem, das wir auch jetzt im Sprint hatten. Es ist aber recht klar, was für Sonntag zu tun ist. Und ich hoffe, dass wir das verbessern können.» Zum Thema Reifendruck sagt Brad: «Mein Vorderrad hat zwar gekocht, der Druck war groß, aber es war kein Desaster. Die Flanke fühlte sich ganz gut an. Also hat mein Team einen guten Job gemacht.»

Zum Set-up sagt Binder: „Wir müssen ein Set-up verwenden, das vorne sehr tief ist – um zu verhindern, dass das Vorderrad einklappt. Dieses Problem hatte wir zu Saisonbeginn, deswegen bin ich mehrfach gestürzt. Wir brauchen ein Set-up, dass sehr niedrig ist, eines, bei dem die Frontpartie stark geladen ist. Aber wenn die Verhältnisse schlechter werden, dann haben wir hiermit nicht mehr den gleichen Spielraum.»

«Als Marc vorbeigegangen ist, war für mich klar, dass ich nicht so schnell wie er in die Kurven reinrollen kann. Ich musste abbremsen, einlenken und konnte dann erst wieder Gas geben. Ich konnte nicht rollen und in der Kurve den Speed halten. Es war schwer zu verstehen. Wir hatten diese Situation schon, das wollte ich so eigentlich nicht. Aber das Gute ist, dass ich für mich ziemlich gut verstanden habe, was für den Sonntag zu tun ist. Ich bin ziemlich sicher, dass wir ein besseres Rennen haben werden.»

Binder erklärt den Effekt, der ihn behindert: «Wenn die Piste für beide Reifen gleich viel Grip hat, kann man das Bike gut lenken, und alles ist gut. Wenn aber das Heck keinen Grip hat, dann drückt es noch mehr auf den Vorderreifen. Aber wenn das Vorderrad blockiert, fährt man geradeaus.»

Ergebnisse MotoGP Misano, Sprint (7. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:56,502 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,495 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,832

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,041

5. Marc Márquez (E), Ducati, +6,469

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,796

7. Brad Binder (ZA), KTM, +9,979

8. Jack Miller (AUS), KTM, +10,726

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,015

10. Alex Márquez (E), Ducati, +11,352

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,658

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +21,119

14. Pol Espargaró (E), KTM, +21,542

15. Augusto Fernández (E), KTM, +23,442

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +21,995

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,280

18. Luca Marini (I), Honda, +24,747

19. Alex Rins (E), Yamaha, + 24,873

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,154

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 25 von 42 Rennen:

1. Martin, 311 Punkte. 2. Bagnaia 285. 3. Marc Márquez 234. 4. Bastianini 234. 5. Acosta 152. 7. Binder 148. 7. Viñales 139. 8. Aleix Espargaró 119. 9. Di Giannantonio 112. 10. Alex Márquez 104. 11. Morbidelli 90. 12. Bezzecchi 82. 13. Oliveira 60. 14. Quartararo 52. 15. Miller 50. 16. R. Fernández 46. A. Fernández 20. 18. Nakagami 18. 19. Zarco 17. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. 18. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaró 6. 24. Marini 1. 25. Bradl 0. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 438 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 219. 4. Yamaha 63. Honda 33.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 519 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 401. 3. Gresini Racing 338. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 198. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 194. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 106. 9. Monster Energy Yamaha 67. 10. LCR Honda 35. 11. Repsol Honda Team 16.