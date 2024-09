Misano Warm-up: «Morbido» auf 1, Márquez-Bike streikt

Nach dem MotoGP-Warm-up stand Pramac-Pilot Morbidelli ganz oben auf dem Zeitmonitor. Trotz eines Streiks der Gresini-Ducati gelang Spaniens MotoGP-Ikone Marc Márquez die zweitbeste Zeit. Jorge Martin wurde Dritter.

Die vielleicht größte Überraschung der kurzen Warm-up-Session zum Auftakt des Renntages in Misano lieferte das Gresini-Ducati-Team in doppelter Hinsicht. Die Piloten verließen die Boxengasse erneut in dem Fausto-Gresini-Hommage-Design.

Für Marc Márquez war die Session zunächst nur drei Kurven lang. Seine Desmosedici GP23 streikte. Márquez eilte zur Box und schaffte es nach nur 4 Minuten auf dem Ersatzbike um für zwei fliegende Runden wieder auf die Strecke zu gehen.

Nicht auf der Piste: Joan Mir, der am gestrigen Samstag endgültig die Teilnahme am San Marino-GP krankheitsbedingt absagen musste.

Fabio Quartararo konnte seine gute Verfassung auch im Warm-up bestätigen. Der Franzose führte die Aufwärmeinheit bis drei Minuten vor Schluss an. Dann wurde die #20 von Sprint-Sieger Jorge Martin und dessen Teamkollege Franco Morbidelli verdrängt. Auch Marc Márquez und Maverick Vinales schoben sich noch vor die blaue Yamaha.

Mit 0,8 Sekunden Rückstand auf Morbidelli ließ es Pecco Bagnaia noch ruhig angehen. Platz 10 für den Weltmeister – direkt hinter Enea Bastianini auf der zweiten Werks-GP24.

Mit Position 7 zeigte sich auch Pedro Acosta wieder stabil unter den schnellsten zehn Piloten. Jack Miller landete bei bereits 29 Grad um kurz vor 10 auf Rang 8. Außer dem Technik-Malheur an der Einsatzmaschine des WM-Dritten auf der weißen Desmosedici, gab es keine unplanmäßigen Ausfälle. 21 Stammpiloten plus Pol Espargaro und Stefan Bradl werden um 14 Uhr Ortszeit bei italienischer Sommerhitze um den GP-Sieg streiten.

Ergebnisse MotoGP Misano, Warm-up (8. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:31,687 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,038 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,118

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,193

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 0,236

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,259

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,369

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,587

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,664

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,828

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,833

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,834

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,884

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,006

15. Augusto Fernández (E), KTM, +1,006

16. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,041

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,045

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,234

19. Luca Marini (I), Honda, +1,264

20. Pol Espargaró (E), KTM, +1,306

21. Johann Zarco (F), Honda, +1,673

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,779

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,667