Pecco Bagnaia (2.): «Mehr war nicht möglich»

Wie im Misano-Sprint musste sich Pecco Bagnaia auch im GP mit dem zweiten Platz begnügen. Dennoch war der Ducati-Star, der von der Pole losgefahren war, im Ziel deutlich zufriedener als am Vortag.

MotoGP-Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia durfte in Misano von der Pole in den Sprint und das Rennen am Sonntag starten, beide Male musste er sich aber mit dem zweiten Platz begnügen. Am Samstag kreuzte er die Ziellinie hinter WM-Leader Jorge Martin.

Den Grand Prix beendete er hinter Marc Márquez, nachdem Martin bei den wechselhaften die Entscheidung getroffen hatte, das Bike zu wechseln – was sich rückblickend als Fehler erwies. Martin musste wenige Runden später wieder an die Box abbiegen und kam am Ende nur als Fünfzehnter ins Ziel. Damit holte er nur einen WM-Zähler, während Bagnaia 20 wichtige Punkte eroberte.

Bagnaia, der bis auf sieben Punkte an den WM-Leader heranrücken konnte, war am Sonntag sehr viel besser gelaunt als am Vortag. Aus gutem Grund, wie er erklärte: «Es lief sicherlich besser als im Sprint, denn da hatte ich eine Chance auf den Sieg, die ich aber nicht genutzt habe. Mehr als Platz 2 war nicht möglich.»

Der 27-Jährige aus Turin litt noch unter den Folgen des Aragón-Crashs mit Alex Márquez. Er hofft auf baldige Besserung: «Vielleicht ergibt sich nächstes Mal die Chance, den ersten Platz zu holen, wenn ich wieder ganz fit bin.» Die Schmerzen in der Schulter und im Nacken waren aber nicht der einzige Grund dafür, dass er nicht am achtfachen Weltmeister vorbeikam.

«Marc ist bei diesen Bedingungen unglaublich stark unterwegs. Wir werden aber nächstes Mal wieder angreifen und versuchen, den Sieg zu holen. Sicher ist, ohne den Regen wäre der Abstand nicht so gross ausgefallen. Aber ich habe 20 wichtige Punkte geholt, das ist schon okay», betonte der 35-fache GP-Sieger.

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.

Pecco Bagnaia