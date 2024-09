Jorge Martin: «Dachte mehr ans Rennen als an die WM»

Jorge Martin musste sich in Misano mit Platz 15 begnügen

Jorge Martin traf im GP von Misano die falsche Entscheidung, als der Regen stärker wurde. Der WM-Leader aus dem Team Prima Pramac Racing bezahlte einen hohen Preis dafür und holte als Fünfzehnter nur einen WM-Zähler.

Der GP auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» begann für Jorge Martin vielversprechend, der WM-Leader war in der Spitzengruppe unterwegs, als der Regen etwas stärker wurde. Als Einziger der Spitzengruppe entschied sich der von Startplatz 4 losgefahrene 26-Jährige, an die Box zu fahren und das Bike zu wechseln.

Doch der Regen wurde bald wieder schwächer und nach wenigen Runden musste Martin erneut an die Box. Danach war er mit einer Runde Rückstand auf die Spitze auf Position 15 unterwegs – zu weit, um noch weitere Plätze nach vorne zu rücken. Letztlich musste er sich mit dem letzten Punkterang und nur einem WM-Zähler begnügen.

Weltmeister und Titelkontrahent Francesco «Pecco» Bagnaia kam hingegen hinter Sieger Marc Márquez als Zweiter ins Ziel und eroberte damit 20 Punkte. Der Ducati-Werksfahrer verkürzte seinen Rückstand auf den WM-Spitzenreiter damit auf sieben Punkte.

Auf die unvermeidliche Frage, was den Ausschlag für seinen Besuch an der Box gewesen sei, erklärte Martin nach dem Rennen mürrisch: «Weil es regnete! Was soll ich denn sagen?» Und er ergänzte: «Natürlich war es möglich, noch ein, zwei Runden damit zu warten. Ich habe nicht die richtige Strategie umgesetzt, soviel steht fest.»

«Ich dachte wohl mehr ans Rennen als an die WM und ich hatte das Gefühl, dass ich stoppen muss, um das Rennen zu gewinnen, deshalb fuhr ich an die Box. Nächstes Mal werde ich hinter Pecco warten, schauen, was er macht, und das Gleiche tun», ergänzte der Spanier seufzend.

«Es regnete zu diesem Zeitpunkt stark, deshalb war es auch sehr nass. Wenn der Regen so geblieben wäre, denke ich, dass ich das Rennen gewonnen hätte», ist sich Martin sicher. «Aber er hörte von einer Runde auf die nächste fast auf. Sobald ich die Box verliess, realisierte ich das. Ich wollte aber noch etwas warten, um zu sehen, ob der Regen wieder stärker wird. Doch dann begriff ich, dass es das Beste sein würde, wenn ich das Bike wieder wechsle. Wenigstens habe ich noch einen Punkt geholt.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.