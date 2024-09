Marc Márquez: (1.) «Fausto hat es regnen lassen»

Zwei GP-Siege in einer Woche: Von Startplatz 9 aus zeigte sich Marc Márquez einmal mehr als Ausnahmekönner. Den Sieg in Misano widmete Spaniens MotoGP-Ikone Teamgründer Fausto Gresini und der gesamten Gresini-Familie.

Es waren wenige Minuten, die das gesamte MotoGP-Wochenende in Misano auf den Kopf stellten. Der leichte Regenschauer kurz nach dem Start zum Großen Preis von Misano hatte genug Kraft, eine neue Ordnung auf der Rennstrecke herzustellen. Für Gresini-Pilot Marc Márquez war es in jeder Hinsicht ein Geschenk des Himmels.

Die Bedingungen halfen entscheidend mit, dass der Spanier nach über 1000 Tagen Siegesdürre nun gleich zum zweiten Mal binnen sieben Tagen ganz oben auf dem Podest stand. Der GP-Sieg im Rossi-Land war dennoch alles andere als eine Spazierfahrt. Denn als es wieder komplett trocken war, musste «MM93» alles geben, um Weltmeister Pecco hinter sich zu halten.

Ausgelassen sagte Marc Márquez nach der Siegerehrung: «Dieser Sieg kam völlig überraschend. Vom neunten Platz aus zu gewinnen, schien unmöglich – erst recht als die Regentropfen kamen. Ich dachte nicht, dass es uns helfen wird. Mir war klar, dass wir im Trockenen gut aussehen können. Aber es sind zwei Paar Schuhe, die Spitze zu nehmen und sich von der Spitze abzusetzen.»

Márquez weiter: «Für mich ist klar, dass es heute Fausto war, der mitgeholfen, er hat von oben zugesehen und es dann ein wenig regnen gelassen.» Es war jedenfalls genug Wasser um WM-Spitzenreiter Jorge Martin zu einem Wechsel des Bikes zu überreden.

Auf die Frage, wie sehr auch Márquez einen Bikes-Wechsel in Betracht gezogen hatte, sagte der WM-Dritte: «Hätte es noch eine Runde länger geregnet, dann hätte ich ernsthaft daran gedacht, ebenfalls zur Box zu kommen , aber nachdem nur ein Pilot direkt fuhr, musste ich draußen bleiben. Es war auch kurze Zeit sehr rutschig, die Stürze haben es belegt, speziell in Kurve 1. Aber ich habe dann nicht mehr nachgedacht, ich habe versucht so schnell es geht einen Vorsprung herauszuholen.»

Ein strahlender Marc Márquez verabschiedete sich mit den Worten: «Ich wünsche mir, dass die ganze Gresini-Familie diesen Sieg, den uns Fausto geschenkt hat, richtig genießen kann. Es ist der Sieg des Gresini-Teams.»

Mit dem zweiten GP-Triumph innerhalb einer Woche brachte sich Márquez wieder stärker ins Titelgespräch. Jetzt wieder alleiniger WM-Dritter fehlen dem Gresini-Star aber immer noch 52 Punkte auf Jorge Martin, dessen Vorsprung auf Bagnaia schlagartig wieder auf sieben Punkte geschmolzen ist.

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.