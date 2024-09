Pol Espargaró über Platz 10: «Das heißt nicht viel»

KTM-Testfahrer Pol Espargaró fuhr im Grand Prix in Misano auf den zehnten Rang. Die wechselhaften Bedingungen waren nicht ideal, um Testarbeit zu verrichten. Das Minimalziel, viele Daten zu sammeln, wurde erreicht.

KTM-Testfahrer Pol Espargaró erreichte beim MotoGP-Wochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli Platz 14 im Sprintrennen und den zehnten Rang im Grand Prix. Bei seinem dritten Wildcard-Einsatz in der laufenden Saison hatte er es nicht leicht, gute Entwicklungsarbeit für den österreichischen Hersteller zu leisten.

«Es war ein schwieriger Tag und in einigen Momenten während des Rennens war es nicht leicht auf dem Bike zu bleiben», so das Resümee von Espargaró nach seinem Renneinsatz am Sonntag. «Es waren nicht die besten Voraussetzungen, um zu testen, trotzdem haben wir das Rennen in den Top-10 beendet. Aber das heißt nicht viel, denn aufgrund der Bedingungen waren der Rhythmus und die Pace nicht gut. Wie auch immer, wir konnten das Rennen beenden und im Vergleich zum Sprintrennen andere Dinge ausprobieren.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez und Pecco Bagnaia © Gold & Goose Bezzecchi und Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Bagnaia, Márquez, Bastianini © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Seinen letzten Wildcard-Einsatz hatte der Spanier Mitte August auf dem Red Bull Ring. Auch dort konnte er mit guten Leistungen WM-Punkte einfahren. «In Österreich habe ich mich bereiter gefühlt. Schade war es, dass wir dort am Freitag sehr schlechte Bedingungen hatten. Die technischen Probleme, die wir hatten, haben uns für den zweiten und dritten Tag in eine schwierige Situation gebracht», blickte der 33-Jährige zurück. «In Misano habe ich versucht konkurrenzfähig zu sein, aber wow, körperlich war es sehr hart. Ich war nicht auf demselben Niveau wie die anderen und vor allem im langen Rennen am Sonntag hatte ich zu kämpfen, im Sprint war es okay. Das Rennen war schwierig – das Hauptziel war es, das Bike mit allen Daten, die wir gesammelt hatten, ins Ziel zu bringen. Das haben wir erreicht.»

Beim MotoGP-Test in Misano am Montag hatte Espargaró frei – da sprang sein Testfahrerkollege Dani Pedrosa wieder auf die RC16. Mit den beiden Ex-MotoGP-Piloten kann sich KTM glücklich schätzen – kein anderes Werk hat derzeit so schnelle Testfahrer in seinen Reihen, die regelmäßig in die Top-10 fahren.

Ergebnisse MotoGP Rennen Misano (8. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 27 Runden in 41:52,083 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,102 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,428

4. Brad Binder (ZA), KTM, +14,185

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,725

6. Alex Márquez (E), Ducati, +17,582

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,642

8. Jack Miller (AUS), KTM, +19,327

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,946

10. Pol Espargaró (E), KTM, +38,781

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +46,386

12. Johann Zarco (F), Honda, +1:02,637

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1:10,717

14. Stefan Bradl (D), Honda, +1:17,547

15. Jorge Martín (E), Ducati, eine Runde zurück

16. Maverick Viñales (E), Aprilia, eine Runde zurück

17. Pedro Acosta (E), KTM, eine Runde zurück

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, + eine Runde zurück

19. Alex Rins (E), Yamaha, + eine Runde zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 21 Runden zurück

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Misano, Sprint (7. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 13 Runden in 19:56,502 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,495 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,832

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,041

5. Marc Márquez (E), Ducati, +6,469

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,796

7. Brad Binder (ZA), KTM, +9,979

8. Jack Miller (AUS), KTM, +10,726

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,015

10. Alex Márquez (E), Ducati, +11,352

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,658

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,083

13. Johann Zarco (F), Honda, +21,119

14. Pol Espargaró (E), KTM, +21,542

15. Augusto Fernández (E), KTM, +23,442

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +21,995

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +24,280

18. Luca Marini (I), Honda, +24,747

19. Alex Rins (E), Yamaha, + 24,873

20. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,154

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 11 Runden zurück

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.