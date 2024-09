Zeitplan Misano 2: Am Sonntag alles 1 Stunde früher

Kommendes Wochenende findet das zweite MotoGP-Meeting in Misano statt. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick. Der Grand Prix am Sonntag startet schon um 13 Uhr.

Die MotoGP kehrt vom 20. bis 22. September zurück zum Misano World Circuit Marco Simoncelli für das vorletzte Saison-Meeting in Europa.

Mit nur sieben Punkten Abstand zwischen Jorge Martin (Pramac Ducati) und Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) wird das Titelrennen in der MotoGP immer spannender. Marc Marquez (Gresini Ducati) hat sich nach zwei Grand Prix-Siegen in Folge ebenfalls in Position gebracht – er liegt nur noch 53 Zähler hinter WM-Leader Martin, der im ersten Grand Prix in Misano viele Punkte liegen ließ. Dahinter lauert Enea Bastianini (Lenovo Ducati) mit 62 Punkten Rückstand.

Beim zweiten Event in Misano – dem «Großen Preis der Emilia-Romagna» – werden die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP an der italienischen Adria an den Start gehen. Der MotoGP-Sprint am Samstag beginnt um 15 Uhr. Für den Sonntag gibt es eine Änderung gegenüber dem gewohnten Zeitplan: Alle Sessions werden eine Stunde früher stattfinden. Start des Moto3-Rennens wird bereits um 10 Uhr sein, das Moto2-Rennen wird um 11.15 Uhr gestartet. Das Highlight wird um 13 Uhr das MotoGP-Rennen über 27 Runden sein.

Zeitplan für den «Großen Preis der Emilia-Romagna»:

Freitag, 20. September:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP

09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP

10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, P1

14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, P1

15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 21. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, P2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, P2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12.50 – 13.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.15 – 13.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.45 – 14.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.10 – 14.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint



Sonntag, 22. September:

08.40 – 08.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

10.00 Uhr: Moto3-Rennen

11.15 Uhr: Moto2-Rennen

13.00 Uhr: MotoGP-Rennen