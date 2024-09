Hervé Poncharal: «Er wird 2025 um den Titel kämpfen»

Pedro Acosta (GASGAS Tech3) konnte in seiner Rookie-Saison in der MotoGP bislang beachtliche Erfolge erzielen. Tech3-Boss Hervé Poncharal ist überzeugt von dem Ausnahmetalent und traut ihm schon sehr bald mehr zu.

Rookie Pedro Acosta (GASGAS Tech3) konnte bislang alle Erwartungen an sein erstes Jahr in der MotoGP übertreffen. In 26 Rennen erzielte der Spanier 20 Top-10-Platzierungen und sechs Podestplätze. In der Gesamtwertung liegt Acosta derzeit mit 152 Punkten auf Rang 6. Was dem Moto3-Weltmeister von 2021 und dem Moto2-Champion von 2023 noch fehlt, ist ein Sieg in der Königsklasse.

Tech3-Boss Hervé Poncharal ist sehr glücklich mit seinem Schützling und hatte 2024 schon viel zu feiern. Der Franzose traut dem 20-Jährigen in naher Zukunft noch viel mehr als ein Sieg zu. «Seine Aufgabe ist es, zu lernen, Spaß zu haben und sich auf die Zukunft vorzubereiten. Aber ich denke, dass er schon 2025 um den Titel kämpfen wird. Ich sage nicht, dass er der Favorit sein wird, aber zumindest wird er unter den fünf oder sechs WM-Kandidaten sein», sagte Poncharal zu den Kollegen von motogp.com.

Was Poncharal so sicher macht, ist nicht nur der beeindruckende Speed von Acosta. «Die Art und Weise, wie er mit den Rennwochenenden umgeht, wie er mit den Ingenieuren kommuniziert und die Hinweise, die er gibt, um das Motorrad zu verbessern, sind erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er ein Rookie ist. Aber was einem zu denken geben muss, ist die Tatsache, dass er in der Lage sein wird, weitere Fortschritte zu machen», zeigte sich Poncharal begeistert. «Er hat sich perfekt entwickelt. Wir müssen bedenken, dass die Konkurrenz in der heutigen Königsklasse sehr stark ist und alle eng beieinander liegen. Aber nach dem Doppelpodium in Aragon hat er mir gesagt, dass er mehr will.»

Neben all den Erfolgen in seinem Rookie-Jahr, hat Acosta auch schon einiges Lehrgeld bezahlen müssen. So stürzte er bereits 17-mal – das letzte Mal im Grand Prix in Misano. «Das ist alles Teil der Entwicklung», so Poncharal.