Pedro Acosta kommt als Routinier nach Misano

GASGAS-Tech3-Star Pedro Acosta verblüffte auch beim letzten MotoGP-Schlagabtausch mit starken Rundenzeiten. KTM schaut schon jetzt gespannt auf Misano II – denn erstmals kommt der Spanier mit Routine an die Adria.

Scheinbar bleibt alles beim Alten für das zweite MotoGP-Event in Misano am kommenden Wochenende. Doch einige Faktoren, neben dem auch in Italien nicht immer kalkulierbarem Wetter, verleihen dem Ersatz-Event des Kasachstan-GP bereits im Vorfeld eine andere Würze. Nicht unbedeutend ist der frische Zeitplan und die geänderte Streckennutzung – und damit der Zustand des sensiblen Asphalts. Beim GP der Emilia Romagna werden nur die Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP um WM-Punkte kämpfen. Das MotoGP-Rennen am Sonntag wird bereits um 13 Uhr Ortszeit gestartet.

Ein weiterer Umstand erscheint nebensächlich, könnte in der Praxis aber durchaus relevant werden. Pedro Acosta, der die MotoGP-Gesellschaft seit dem Tag seiner Ankunft mit Speed und Unbeschwertheit bereichert, tritt am kommenden Wochenende nur formal als Rookie an.

Erstmals erscheint der 20-Jährige an einer Rennstrecke, auf der er bereits mit einem MotoGP-Rennen Wettbewerbe bestritten hat. Zwar kennt Pedro Acosta Misano und alle anderen GP-Pisten blendend, doch aus Sicht der vom Team gesammelten Daten ist die Situation vor Misano II gänzlich anders. Erstmals wird nicht mehr Behauptungen, sondern mit bestätigten Werten gearbeitet.

Die Ergebnisse des San Marino-GP, der vor zehn Tagen in Misano über die Bühne ging, bestätigten, dass Acosta schon beim ersten Rennen keinerlei Schwierigkeiten hatte, sich mit dem 300-PS-Bike für Misano zu adaptieren.

Im ersten freien Training Zehnter, konnte sich Acosta mit jeder Ausfahrt steigern. Im Q2 hatte er sich dann bereits mit gut 0,3 Sekunden Rückstand auf Pecco Bagnaia in Startreihe 2 gearbeitet. Platz 6 im Sprint folgte ein Abflug im GP – auf Rang 5 liegend. Durch den Ausrutscher musste der ehrgeizige Acosta den fünften Platz im Klassement wieder seinem nächstjährigen Partner im Werksteam Brad Binder überlassen.

Tech3-Teammanager Nicolas Goyon bestätigte die Motivation seines Top-Piloten: «Nach seinem frühen Rennsturz konnte Pedro die erwarteten Top 5 nicht erreichen. Wir wissen also, dass er auf Rache aus ist und alles tun wird, um das wiedergutzumachen.»

Pedro Acosta profitiert ab Freitag in doppelter Hinsicht. Denn zu den Aussagen im Renntrimm kommen die wertvollen Test-Erkenntnisse. Auch hier hatte Pedro Acosta mit der vierten Zeit und als bester Nicht-Ducati-Pilot geglänzt.

Mit der frischen Erfahrung ist davon auszugehen, dass die Startnummer 31 höher in den Wettbewerb einsteigt als vor 14 Tagen. Während Enea Bastianini als WM-Vierter mit einem Vorsprung von 98 Punkten auch mittelfristig außer Reichweite ist, liegt RC16-Markenkollege Binder mit neun Punkten in Griffweite.

Ergebnisse MotoGP-Test Misano (9. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,619 min

2. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,161 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,336

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,433

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,444

6. Jorge Martín (E), Ducati, +0,492

7. Marc Márquez (E), Ducati, +0,511

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,514

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,625

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,786

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,807

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,836

13. Dani Pedrosa (E), KTM, +0,920

14. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,064

15. Jack Miller (AUS), KTM, +1,221

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,332

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,354

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,490

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,686

20. Luca Marini (I), Honda, +1,883

21. Joan Mir (E), Honda, +1,968

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia,+2,683

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,466

WM-Stand nach 26 von 42 Rennen:

1. Martin, 312 Punkte. 2. Bagnaia 305. 3. Marc Márquez 259. 4. Bastianini 250. 5. Binder 161. 6. Acosta 152. 7. Viñales 139.. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 93. 12. Morbidelli 90. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 61. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 17. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 23. 24. Bradl 2. Marini 1. 25. 26. Gardner 0. 27. Lorenzo Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 463 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 72. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 555 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 402. 3. Gresini Racing 373. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 219. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 212. 7. Red Bull GASGAS Tech3 172. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 74. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.