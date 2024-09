Jack Miller über die Rettung seiner MotoGP-Karriere

Jack Miller wird 2025 im Team Pramac Racing Yamaha dabei helfen, den Anschluss in der MotoGP wieder zu finden. Für ihn ist es zugleich ein Heimkommen in ein Team, mit dem er schöne Erfolge feierte.

Am Donnerstag wurde von Yamaha offiziell die Verpflichtung von Jack Miller für das Team Pramac Racing verkündet – der Australier hat mit Yamaha einen Vertrag für 2025 unterzeichnet. Er wird bei Pramac an der Seite von Miguel Oliveira eine M1 pilotieren und dem japanischen Hersteller dabei helfen, in der MotoGP zu alter Stärke zurückzufinden.

Zum zweiten Mal in seiner Karriere schließt sich Miller dem von Paolo Campinoti geführten Team an. «Es ist schön, zurück zu sein. Wie ich schon sagte, glaube ich, dass meine Aufgabe in der MotoGP noch nicht beendet ist», freute ich Miller. «Ich möchte mich bei Paolo und Yamaha für diese Möglichkeit bedanken und freue mich auf die Zukunft – das gibt mir viel Selbstvertrauen. Aber es gibt in diesem Jahr noch viel zu tun. Jetzt kommt meine liebste Zeit im Jahr mit vielen Rennen innerhalb einer kurzen Zeit. Ich werde das genießen.»

Nächstes Jahr wird es Millers elfte Saison in der MotoGP. Yamaha ist nach Honda, Ducati und KTM sein vierter Hersteller. «Ich habe die Erfahrung mit drei verschiedenen Herstellern und sehr unterschiedlichen Bike-Konfigurationen. Daneben ist Miguel, der viel Erfahrung mit KTM und Aprilia hat», betonte Miller und verwies auf die Pläne von Yamaha. «Es sieht danach aus, dass sie eine klare Strategie und Richtung haben. Ich versuche mich hier gut einzufügen. Für mich ist es ein Heimkommen in das Team von Paolo mit meinen alten Mechanikern – das wird sehr cool.»

Welchen Stellenwert haben die Satellitenteams für die Weiterentwicklung eines Motorrads? «Mit zwei Bikes in der Startaufstellung ist es nicht einfach. Man sieht es bei Ducati, welches Wissen sie haben mit acht Bikes – das hat ihnen sehr geholfen. Sie waren die ersten, die mit werksunterstützten Satellitenteams gearbeitet haben, gefolgt von KTM. Ich denke, das ist der neue Weg, ein Bike zu entwickeln und weiterzubringen. Ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein», so Miller.

Wird Miller beim Test in Valencia nach dem letzten Rennen die Yamaha testen? «Was ich weiß, ja», schmunzelte er.