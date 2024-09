Marco Bezzecchi: «Das beeinträchtigt mich sehr»

VR46-Pilot Marco Bezzecchi tut sich mit der GP23 nach wie vor schwer. Platz 5 beim ersten Misano-GP war für ihn ein versöhnliches Ergebnis. In den letzten Rennen unter VR46-Flagge möchte er noch ein Podium erzielen.

Marco Bezzecchi (VR46) kommt in der laufenden MotoGP-Saison nicht so richtig in Schwung. Beim ersten Misano-Wochenende konnte er zwar dank eines starken Qualifyings die Rennen von der ersten Startreihe in Angriff nehmen – mit einem Ausfall im Sprint und Platz 5 im Grand Prix blieb er aber hinter seinen Erwartungen zurück. Zum Vergleich: 2023 erreichte er auf seiner Heimstrecke zweimal Platz 2 hinter Jorge Martin (Pramac Ducati). Sein bislang einziges Podium in der Saison 2024 schaffte er in Jerez mit einem dritten Rang. In der Gesamtwertung ist Bezzecchi derzeit mit 93 Punkten auf Rang elf zu finden.

Was sind die Erwartungen des 25-Jährigen an das zweite Wochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli? «Das letzte Misano-Wochenende war nicht schlecht. Ich hatte ein gutes Qualifying, bei der Zeitenjagd hatte ich aber viel zu kämpfen – also war ich wirklich froh über dieses Ergebnis», blickte Bezzecchi zurück. «Aber dieses Problem beeinträchtigt mich sehr in den ersten Runden im Sprintrennen und im Grand Prix. Das Ziel für dieses Wochenende ist es, dass wir uns in diesem Bereich verbessern und zu Beginn näher an den schnellsten Jungs dran sein können.»

Für Bezzecchi werden es die letzten sieben Rennwochenenden mit Ducati und VR46 sein – 2025 wird er für das Aprilia-Werksteam antreten. Welche persönlichen Ziele hat der Schützling der VR46-Akademie für das letzte Saisondrittel? «Ich will noch ein Podium erzielen – neben Jerez möchte ich ein weiteres erreichen, bevor ich gehe.»