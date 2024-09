Bagnaia (1.): «Mein Bike liebt die Wheelies zu sehr»

Nach kurzer Verzögerung am Start machte sich der Doppelweltmeister auf die Verfolgung von Jorge Martin und der WM-Führung. 13 Runden genussvolle Runden später ließ sich Ducati-Werkspilot Bagnaia als Sieger feiern.

Sprint-Sieger Francesco Bagnaia bekam den Erfolg im kurzen Schlagabtausch über 13 Runden nicht geschenkt. Nach der ersten Kurvensektion fand sich der Ducati-Star lediglich an dritter Stelle wieder. Kurz sah es so aus, als ob Brad Binder der sich auf Rang 2 gezwängt hatte, zum entscheidenden Faktor des Rennens werden könnte.

Denn Start-Sieger Jorge Martin fuhr sofort eine erste Lücke auf. Doch Pecco Bagnaia behielt die Übersicht und handelte schnell: «Zum Glück konnte ich sofort nach dem Rutscher, den Brad in Kurve 6 hatte, die Verfolgung von Jorge aufnehmen. Obwohl ich bereits 0,7 Sekunden Rückstand hatte, konnte ich eine super Pace fahren und die Lücke schließen.»

Das Tempo des Weltmeisters war in der Tat beeindruckend. Bei der erfolgreichen Jagd des Pramac-Piloten fuhr Bagnaia die schnellste Rennrunde. «Das Renntempo war heute wieder sehr hoch. Mit der Zeit in Runde 5 hätte ich es im Quali auch in die zweite Reihe geschafft.» Außer der #1 war nur Jorge Martin in der Lage unter der Zeitenmarke von 1:31 min zu bleiben.

Noch besser lief es für den Lokalhelden aber erst nach dem Überholmanöver kurz nach Rennmitte: «Als ich sah, dass Jorge weit ging, bin ich sofort vorbeigefahren. Danach habe ich mich noch besser gefühlt. In meiner ersten Runde in Führung habe ich in den ersten drei Sektoren Bestzeiten gefahren. Tatsache ist, mit freier Fahrt funktioniert der Vorderreifen nochmals besser. Wir kennen die Situation und heute hat es sich wieder bestätigt, wie wichtig die Fahrt an der Spitze ist.»

Bagnaia weiter: «Ab dem Moment, als ich auf Platz 1 lag, hatte ich überhaupt keine heiße Situation mehr. Ich bin super zufrieden. Was uns aber auch etwas geholfen hat, dass es am Nachmittag nochmals wärmer war. Das hat der Front gutgetan.»

Etwas ratlos zeigt sich Bagnaia, der nun bis auf vier Punkte an Jorge Martin herangekommen ist, vom wiederholt suboptimalen Start. Der Werksfahrer aus Pesaro: «Das Problem beschäftigt uns seit 3 Rennen. Seitdem will mein Bike in der Startphase mehr Wheelies fahren. Wir arbeiten mit verschiedenen Einstellungen, um die Anti-Wheelie Funktion bestmöglich zu nutzen, aber es gelingt uns derzeit nicht, in der Startphase die volle Last aufs Vorderrad zu bringen. Vor allem – wissen wir nicht, warum. Wir müssen daran arbeiten, denn es kann nicht sein, regelmäßig Plätze zu verlieren.»

Mit dem Sieg Pecco Bagnaias und der weiteren Bestückung des Sprint-Podium mit Maschinen aus Bologna, ist Ducati der neuerliche Titel in der Hersteller-WM nur durch ein Wunder zu nehmen. Mit einem vierten Rang durch einen Desmosedici-Piloten am morgigen GP-Sonntag darf bereits gefeiert werden. Wird es zudem ein Sieg, ist der 100. für Ducati Corse seit dem Einstieg in die MotoGP vor 21 Jahren.

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Sprint (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 27 von 40 Rennen:

1. Martin, 321 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Marc Márquez 265. 4. Bastianini 257. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 139. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 95. 12. Morbidelli 91. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 64. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 21. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 24. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 475 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 75. Honda 37.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 574 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 412. 3. Gresini Racing 379. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 214. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 79. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.