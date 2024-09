MotoGP Misano Q1: Binder und Oliveira im Q2

Brad Binder (KTM) war der Schnellste im Q1 in Misano. Als zweiter schaffte Miguel Oliveira (Aprilia) den Sprung ins Q2. Di Giannantonio (VR46) wurde Dritter, Jack Miller (KTM) nur auf Rang 9.

Im Zeittraining der MotoGP-Klasse am Freitagnachmittag klassierten sich die Top-10 direkt für die Q2-Teilnahme. Jack Miller, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Alex Márquez, Brad Binder, Miguel Oliveira, Raúl Fernández, Luca Marini, Joan Mir, Augusto Fernandez, Takaaki Nakagami und Alex Rins mussten hingegen darauf hoffen, im Q1 zu den schnellsten Zwei zu gehören, um sich in der 15-minütigen Session für einen der vorderen Startplätze zu qualifizieren.

Yamaha-Pilot Alex Rins war am Samstag auch wieder am Start – im Zeittraining am Freitagnachmittag musste er wegen Fieber aussetzen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli sorgte Marc Marquez (Gresini Ducati) mit 1:32,082 min für die Bestzeit. Im zweiten freien Training am Samstagmorgen war Fabio Quartararo (Yamaha) der Schnellste.

Die Q1-Teilnehmer rückten bei schönem Wetter und 22 Grad Celsius Lufttemperatur aus. Nach fünf Minuten gab es die erste Gelbphase, nachdem Alex Rins in Kurve 1 gestürzt war. Zu diesem Zeitpunkt waren Miguel Oliveira (1:31,341) und Joan Mir (1:31,453) auf Q2-Kurs. Mir war damit eine halbe Sekunde schneller als am Freitag. Drei Zehntel dahinter war Augusto Fernandez (GASGAS).

In den letzten fünf Minuten der Session gingen alle nochmal mit frischen Reifen auf Zeitenjagd. Zwei Minuten vor dem Ende war es Brad Binder, der sich mit 1:31,070 min an die Spitze setzte. Danach stürzte Augusto Fernandez in Kurve 3. Dahinter lag Oliveira mit 1:31,146 auf Platz 2.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) setzte eine Schluss-Attacke, konnte sich jedoch nur an die dritte Stelle setzen – 0,215 sec hinter Binder. Somit schafften Binder und Oliveira den Sprung ins Q2.

Jack Miller (KTM) muss das Sprintrennen und den Grand Prix vom 19. Startplatz in Angriff nehmen, Gresini-Pilot Alex Márquez von der 21. Position.

Bester Honda-Fahrer wurde Luca Marini auf Platz 5. Trackhouse-Aprilia-Pilot Raúl Fernández wurde Vierter.

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Qualifying 1 (21. September):

1. Brad Binder (ZA), KTM, 1:31,070 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,076 sec

3. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,215

4. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,332

5. Luca Marini (I), Honda, +0,358

6. Joan Mir (E), Honda, +0,380

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,431

8. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,484

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,625

10. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,991

11. Alex Márquez (E), Ducati, +1,262

12. Alex Rins (E), Yamaha, DNS

Ergebnisse MotoGP Misano 2, FP2 (21. September):

1. Pedro Acosta (E), KTM, 1:31,451 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,004 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,021

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,039

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,124

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,274

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,391

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,501

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,649

10. Brad Binder (ZA), KTM, +0,651

11. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,666

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,790

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,792

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,825

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,881

16. Luca Marini (I), Honda, +0,977

17. Joan Mir (E), Honda, +0,987

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,023

19. Jack Miller (AUS) KTM, +1,054

20. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,132

21. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,154

22. Alex Rins (E), Yamaha, +1,728

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Zeittraining (20. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,286 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,198 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,321

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,600

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,646

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,678

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,704

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,705

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,881

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,931

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,964

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,107

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,227

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,362

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,382

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,434

18. Luca Marini (I), Honda, +1,479

19. Joan Mir (E), Honda, +1,638

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,814

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,924

22. Alex Rins (E), Yamaha, DNS

Ergebnisse MotoGP Misano 2, FP1 (20. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:32,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,063 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,186

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,291

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,409

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,464

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,536

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,572

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,659

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,666

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,741

12. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,743

13. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,828

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,051

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,155

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,249

17. Luca Marini (I), Honda, +1,308

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,348

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,468

20. Joan Mir (E), Honda, +1,685

21. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,796

22. Alex Rins (E), Yamaha, +5,752