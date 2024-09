Pedro Acosta: «Erste Startreihe muss das Ziel sein!»

Der Auftakt in das zweite MotoGP-Event in Misano in diesem Jahr lief für Pedro Acosta noch nicht nach Wunsch. Der GASGAS-Tech3-Pilot strebt bei seinem zweiten Rennevent an der Adria eine Spitzenplatzierung an.

Beim ersten MotoGP-Event in Misano deutete Pedro Acosta einmal mehr an, weshalb er bereits in seiner Rookie-Saison vom GASGAS-Tech3-Team für 2025 ins Werksteam der Österreicher befördert wurde. Zwar stürzte er im Grand Prix auf Rang 5 liegend, war jedoch zu diesem Zeitpunkt der bestplatzierte Pilot eines Motorrads aus dem Konzern. Im Sprintrennen fuhr er zuvor als Fünftplatzierter über den Strich – ebenfalls als beste KTM RC16. Beides im Hinblick darauf, dass der Zwanzigjährige beim letzten Rennwochenende an der Adria die Strecke erstmals auf einem MotoGP-Bike unter die Räder nahm.

Dass ihm die aus dem ersten Event gewonnene Erfahrung für die Rennen des zweiten Misano-Wochenendes zugutekommen wird, wollte er in einer Journalistenrunde auch nicht verhehlen: «Dass wir hier schon vor zwei Wochen Rennen gefahren sind, das hilft. Denn dadurch weiß ich, wie ich hier leichter schnell bin und wie ich mir die Rennen einteilen kann. Das ist der positive Teil.»

Die zwischen den Events stattgefundenen Testfahrten in Misano jedoch wollte der GASGAS-Pilot nicht überbewerten. Besonders, da sein Motorrad während der Testfahrten verändert wurde: «Bei den Testfahrten haben wir die neue Verkleidung zum ersten Mal ausprobiert und bei der war ich mir nicht sicher, ob sie etwas bringt. Und wenn ich mir nicht sicher bin, arbeite ich normalerweise lieber mit den Teilen, die ich in- und auswendig kenne.»

Negativ bei der Vorbereitung auf das restliche Rennwochenende sei am Freitag jedoch die noch fehlende Konstanz gewesen. Bei seiner besten Zeit habe der Spanier noch Fehler gemacht: «Es hat in meiner schnellsten Runde gehapert, weil ich in Sektor 3 Mist gebaut habe. Da habe ich mich gefühlt wie ein bewegliches Hindernis. Insgesamt sind wir aber nicht so schlecht. Ich habe es im Training nur noch nicht geschafft, alles in einer schnellen Runde zusammenzubekommen.»

Dies sei aber nötig, um eine gute Basis für nochmals bessere Ergebnisse im Sprintrennen und Grand Prix zu haben und dazu sei er in Schlagdistanz: «Das Ziel muss ein Startplatz in der ersten Reihe sein. Den brauchen wir, wenn wir in den Rennen um etwas Gutes kämpfen wollen.»

© Gold & Goose Willkommen in Misano © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Zeittraining (20. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,286 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,198 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,321

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,600

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,646

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,678

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,704

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,705

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,881

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,931

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,964

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,107

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,227

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,362

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,382

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,434

18. Luca Marini (I), Honda, +1,479

19. Joan Mir (E), Honda, +1,638

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,814

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,924

22. Alex Rins (E), Yamaha, DNS

Ergebnisse MotoGP Misano 2, FP1 (20. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:32,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,063 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,186

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,291

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,409

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,464

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,536

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,572

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,659

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,666

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,741

12. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,743

13. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,828

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,051

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,155

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,249

17. Luca Marini (I), Honda, +1,308

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,348

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,468

20. Joan Mir (E), Honda, +1,685

21. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,796

22. Alex Rins (E), Yamaha, +5,752