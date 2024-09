Kein Benzin mehr: Quartararo (7.) rollte ins Ziel

Fabio Quartararo hätte im MotoGP-Rennen der Emilia Romagna sein bestes Resultat in dieser Saison holen können. Am Ende ging seiner Yamaha M1 der Kraftstoff aus. Der Franzose rettete sich als Siebter über die Ziellinie.

Das zweite MotoGP-Wochenende in Misano erwies sich für Fabio Quartararo als eines der besten in dieser Saison. Nachdem er im Sprint bereits den siebten Platz belegt hatte, wiederholte er dieses Ergebnis im Hauptrennen. Am Ende lag er rund 21 Sekunden hinter Sieger Enea Bastianini (Ducati), der in einem dramatischen Finale den Gesamtführenden Jorge Martin in der letzten Runde überholte und Ducati damit den 100. MotoGP-Sieg sicherte.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Misano © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Martin und Bastianini © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Martin und Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Enea Bastianini gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin, Enea Bastianini, Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Enea Bastianini Zurück Weiter

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo startete aus der dritten Reihe und konnte sich in der Startphase an Maverick Vinales (Aprilia) vorbeischieben. Durch den Sturz von Brad Binder (KTM) in der zweiten Runde rückte der 25-Jährige auf Rang sieben vor und profitierte später von den Ausfällen von Pedro Acosta (KTM) und Francesco Bagnaia (Ducati).

Der fünfte Platz schien sicher, bis Quartararo im letzten Sektor der letzten Runde neun Sekunden einbüßte und sowohl Franco Morbidelli (Ducati) als auch Maverick Vinales vorbeiziehen ließ. Diesen Leistungsabfall beschrieb der Franzose in einem Wort: «Benzin». Auf den letzten Metern ging der Yamaha M1 der Kraftstoff aus, Quartararo rollte nur noch ins Ziel. Trotz des Rückschlags äußerte er sich positiv: «Die Pace heute war sehr gut, der fünfte Platz war sicher. Es hätte auch null Punkte geben können», so der sichtlich bewegte Quartararo.

Für die anstehende Asien-Tour, die in Indonesien startet, hat Yamaha einige Updates angekündigt. Quartararo zeigte sich jedoch zurückhaltend: «Wir erhalten vielleicht etwas in Japan, definitiv in Malaysia», ließ er durchblicken, dämpfte jedoch die Erwartungen. «Am Ende schauen wir auf uns und nicht auf Bagnaia, Martin und Co. – die Ducati fahren in einer eigenen Kategorie.»

In der Gesamtwertung liegt «El Diablo» mit 73 Punkten nun auf Platz 13, knapp vor Aprilia-Pilot Miguel Oliveira (71 Punkte). Auffällig ist, dass der Franzose in der bisherigen Saison mehr Punkte gesammelt hat als alle Honda-Fahrer zusammen, die lediglich auf 68 Punkte kommen.

Ergebnisse MotoGP Rennen, Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sprint, Misano 2 (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.