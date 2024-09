Oliveira (10.): «Woanders wäre Enea bestraft worden»

Trackhouse -Pilot Miguel Oliveira machte nach dem GP der Emilia Romagna beim zweiten MotoGP-Event in Misano auf eine skurrile Regellücke aufmerksam, die Enea Bastianini bei seiner Attacke gegen Martin zu Hilfe kam.

Es war das Aufregerthema des Grand Prix beim zweiten MotoGP-Wochenende in Misano: Das Überholmanöver von Enea Bastianini gegen Jorge Martin, das dem Italiener in der letzten Runde den Sieg sicherte und den Spanier fast noch ins Kiesbett befördert hätte. Die einen waren sich sicher, dass Bastianini seine Position hätte zurückgeben müssen. Eine andere Fraktion hielt es für ein zwar hartes, aber letztlich vertretbares Manöver.

Angesprochen auf die Situation, sprach Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira nach dem Rennen von einem cleveren Schachzug Bastianinis: «Das war smart. Enea wusste genau, wo er dieses Überholmanöver durchführen konnte.»

Eine Strafe sei bei solchen zwar Manövern vorgesehen, jedoch nicht an jeder Stelle: «Sobald du in einem Positionskampf bist und deinen Gegner in grün markierte Flächen abdrängst, musst du die Position zurückgeben. Es ist aber so, dass Jorge in keinen grünen Bereich abgedrängt wurde, denn die Auslaufzone ist an dieser Stelle nicht grün lackiert.»

Klar sei, dass der Pramac-Pilot wegen des Manövers die Kurve nicht mehr sauber erwischen konnte. Aber: «Die Regeln sind eindeutig. Enea wurde nicht bestraft, weil die Auslauffläche in der falschen Farbe lackiert ist. Wenn er in einer anderen Kurve überholt hätte, und Jorge wäre aufs Grüne gekommen, wäre Bastianini sicher bestraft worden.»

Die Bewertung der Situation wollte der Portugiese den Rennstewards überlassen, hielt das Manöver selbst aber für vertretbar: «Es ist ein Überholmanöver in der letzten Runde des Rennens, da kämpft jeder um Zentimeter. Dazu ist es mittlerweile schwierig geworden, mit einem MotoGP-Bike zu überholen. Darum finde ich das in Ordnung, wenn es um den Sieg geht.»

Miguel Oliveira verließ die Szene selbst zufrieden. Denn mit Platz 10 konnte sich der Portugiese nach den jüngsten Nullrunden wieder gut in Szene setzen.

Ergebnisse MotoGP Rennen, Misano 2 (22. September):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 27 Runden in 41:14,653 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +5,002 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +7,848

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +9,200

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,601

6. Maverick Viñales (E), Aprilia, +15,484

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +20,922

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +22,795

9. Alex Márquez (E), Ducati, +27,704

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +31,891

11. Joan Mir (E), Honda, +33,062

12. Luca Marini (I), Honda, +35,411

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, + 36,335

14. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +37,395

15. Johann Zarco (F), Honda, +38,809

16. Jack Miller (AUS), KTM, +40,454

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +46,394

18. Augusto Fernández (E), KTM,+47,755

19. Brad Binder (ZA), KTM, eine Runde zurück



– Pedro Acosta (E), KTM, 19 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 7 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sprint, Misano 2 (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Martin, 341 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Bastianini 282. 4. Marc Márquez 281. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 149. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Alex Márquez 121. 10, Di Giannantonio 121. 11. Bezzecchi 108. 12. Morbidelli 102. 13. Quartararo 73. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 49. 17. Zarco 22. 18. Nakagami 21. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 15. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 500 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 234. 4. Yamaha 84. 5. Honda 42.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 599 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 443. 3. Gresini Racing 402. 4. Aprilia Racing 276. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 229. 6. Red Bull KTM Factory Racing 223. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 120. 9. Monster Energy Yamaha 88. 10. LCR Honda 43. 11. Repsol Honda Team 25.