Oliveira nach Sturz im FP1: Fraktur im Handgelenk

Nach einem gewaltigen Highsider während des freien Trainings in Kurve 4 des Mandalika Circuit kann Miguel Oliveira beim Großen Preis von Indonesien nicht an den Start gehen. Der Portugiese erlitt einen Bruch des rechten Handgelenks, er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

«Miguel hat eine Fraktur des rechten Handgelenks erlitten. Er wird im Krankenhaus in Mataram einem CT-Scan unterzogen, um festzustellen, ob eine Operation notwendig ist. Sobald wir mehr wissen, werden wir weitere Informationen zur Verfügung stellen», hieß es am Freitag in einer Stellungnahme von Trackhouse Racing Manager Davide Brivio.

Sicher ist bereits auch, dass der Routinier damit auch den Großen Preis von Japan auslassen muss. Innerhalb der Aprilia-Orgianisation wird bereits über die Möglichkeit gesprochen Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori als Ersatz zu aktivieren.