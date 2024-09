Nach Platz 3 steigt der Druck bei Weltmeister Bagnaia

Anstatt wie erhofft auch im Großen Preis von Indonesien weiter Boden in der WM auf Jorge Martin gutzumachen, traf das Gegenteil ein. Mit Platz 3 endete das MotoGP-Spitzenreiter-Duell von Mandalika fast unentschieden.

Wie bereits in den letzten Rennen kam Weltmeister Pecco Bagnaia auch nicht gut in den GP von Indonesien. Wie ein Rodeo-Schüler beschleunigte die #1 wenig effektiv in Richtung erste Kurve. Doch während sich Bagnaia regelmäßig sehr aggressiv in den ersten Runden zeigt, verhielt sich der Ducati-Werksfahrer defensiver.

Pecco Bagnaia über die frühe Phase des 15. GP-Rennens 2024: «Der Start in den Sprint gestern war gut, aber heute hatte ich sowohl mit einem Wheelie als auch mit Schlupf zu kämpfen. Ich habe dann auch noch Plätze in den ersten Runden – ich war nicht sehr mutig zu beginnen.»

Bis der Weltmeister sein Tempo gefunden hatte, war Kontrahent Martin an der Spitze bereits enteilt. Bagnaia, der über das gesamte Mandalika-Wochenende nur drei WM-Punkte auf Jorge Martin gutmachte, hatte zur eigenen Überraschung nicht mit der #89 zu tun, sondern lange mit Marco Bezzecchi und Franco Morbidelli. Es dauerte fast zehn Runden, bis Bagnaia die beiden Probleme gelöst hatte.

«Es war heute nicht leicht. Besonders hart es mit «Bez». Ich musste ihn zuerst überholen, was schwieriger war, denn die GP23 ist in Sachen Traktion etwas überlegen. Seine Beschleunigung war fantastisch, und entsprechend hat es eine Weile gedauert. Auch ich vorbei ging war es mit Franky leichter. Sein Bike kenne ich genau.»

Nicht überglücklich mit dem Verlauf des Rennens war Franceso Bagnaia auch nach den Überholmanövern. «Als ich meine volle Pace fahren konnte, war ich sehr schnell, aber da war es längst zu spät.», so die #1. Zum Zeitpunkt als Bagnaia freie Fahrt hatte, lag Jorge Martin über vier Sekunden vor der roten GP24.

Die Liste der schnellsten Rennrunden zeigt: Einen Dominator des Rennens gab es nicht, was den maximalen Speed angeht. Denn Jorge Martin gelang nur die fünftschnellste Runde – in Sachen Konstanz war der Pramac-Star jedoch in einer eigenen Liga. Baganai und Bastianini drehten zwar die schnellsten Runden, doch für Bastianini führte der Weg ins Kies und Bagnia konnte davon nur profitieren, um Rang 3 zu sichern.

Franceso Bagnaia mit seinem Indonesien-Fazit: «Jorge und ich, wir haben beide alles gegeben. Was den Punktestand angeht, war es nun fast ein Unentschieden, aber natürlich hatte ich mir mehr vorgenommen. Ich hatte wirklich eine sehr gute Pace, aber das Rennen ist anders gelaufen. Wir müssen als einfach fokussiert zum nächsten Event in Japan schauen.»

Tatsache ist: Mit noch zehn ausstehenden Rennen ist die WM weiter offen. 21 Punkte liegt Bagnaia hinter Martin zurück. Doch der Druck ist auf der Seite der Ducati-Werksmannschaft stärker gestiegen als in der Pramac-Box.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Rennen (29. September):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 27 Runden in 41:04,389 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +1,404 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,595

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,507

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +6,772

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,330

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,203

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,862

9. Johann Zarco (F), Honda, +15,151

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,079

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +27,696

12. Alex Rins (E), Yamaha, +33,633

– Enea Bastianini (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 8 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 18 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 27 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 27 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 27 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 27 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Martin 366 Punkte. 2. Bagnaia 345. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 162. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Bezzecchi 125. 10. Di Giannantonio 122. 11. Alex Márquez 121. 12. Morbidelli 120. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 537 Punkte. 2. KTM 263. 3. Aprilia 247. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 636 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 486. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 289. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 247. 6. Red Bull KTM Factory Racing 231. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 101. 10. LCR Honda 57. 11. Repsol Honda Team 25.