Marco Bezzecchi (VR46-Ducati/5.): Wie ein Rallyeauto

Der Kampf in der Verfolgergruppe beim Indonesien-GP begeisterte die 60 000 Zuschauer in Mandalika. Marco Bezzecchi fuhr auf den 5. Platz. Danach sprach er über den Charakter seiner Vorjahres-Ducati.

Der turbulente Fünfkampf mit Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia und Marc Márquez wurde zum Vierkampf, als der Motor von Márquez in Runde 12 Feuer fing und der Spanier seine Maschine nach kurzer Begutachtung der Flammen am Streckenrand fallen ließ wie die sprichwörtliche heiße Kartoffel.

Der verbleibende Viererpulk sorgte weiterhin für die Show des Tages, wobei vor allem Morbidelli und Bezzecchi mit ständigen gegenseitigen Angriffen für Laune sorgten.

Dass sich Bastianini (bis zu seinem Sturz) und Bagnaia schließlich durchsetzen und die Streithähne Morbidelli und Bezzecchi hinter sich lassen konnten, wurde von vielen Experten der klügeren Reifenwahl zugeschrieben, denn Bastianini und Bagnaia hatten mit ihren harten Mischungen vorn deutlich sichtbar mehr Reserven als Morbidelli und Bezzecchi, die sich für die weiche Mischung vorn entschieden hatten.

Nach dem Zieleinlauf auf Rang 5 verriet Bezzecchi, warum er aus seiner Sicht der Dinge gar keine andere Wahl gehabt hatte – und kam dabei auf interessante Unterschiede zwischen der aktuellen Ducati Desmosedici und der eigenen Vorjahresmaschine zu sprechen.

«Es stimmt, unsere GP23 hat mit frischen Reifen mehr Traktion vorn, und wir können beim Einbiegen mit den Fahrern auf der GP24 mithalten», so Bezzecchi. «Doch wenn der Vorderradgrip nachlässt, sind wir am Ende und die aktuellen Werksmaschinen sind fantastisch. Sie haben am Eingang wie am Ausgang der Kurve exzellenten Speed, sie können in der Kurve selbst angenehm das Gas dosieren, und beim Herausbeschleunigen haben sie auch noch mehr Traktion, obwohl sie das eigentlich gar nicht nötig hätten.»

Seine GP23 hingegen habe zwar guten Grip in der Kurvenmitte, sei aber schlecht abzustoppen und einzulenken. «Alle Fahrer der GP23 klagen über das gleiche Problem. Auf manche Strecken können wir uns etwas besser einstellen, auf anderen haben wir mehr Probleme. Doch insgesamt ist das einfach der Charakter unseres Bikes.»

Und deshalb war auch die Reifenwahl von Anfang an klar für Bezzecchi. «Wenn ich vorne die harte Mischung wähle, kann ich zwar gut bremsen. Doch wo hohe Kurvengeschwindigkeiten gefragt sind, vor allem in Sektor 2 und 4, überträgt das Hinterrad soviel Druck aufs Vorderrad, dass meine Maschine enorm untersteuert und sich anfühlt wie ein Rallyeauto. Dieses Untersteuern sorgt für Graining am Vorderreifen und zerstört ihn viel früher als die weiche Mischung. Mit dem harten Vorderreifen konnte ich weder so gut einlenken noch die gleichen Rundenzeiten erzielen wie mit dem weichen.»

Dass er mit seinem weichen Vorderreifen stets im Windschatten anderer Piloten war, war wegen der Überhitzungsgefahr natürlich kein Vorteil. «Am Start hatte ich leider ein Problem mit dem Ride-Height-Device. Es ist immer irgend etwas, was uns ein wirklich gutes Wochenende verdirbt», gab der 25-jährige Valentino-Rossi-Schützling preis. «Wenn du weit hinten losfährst und das ganze Rennen hinter jemandem bist, ist das für die Reifentemperatur natürlich kritisch. Ich habe deshalb verzweifelt versucht, Morbidelli zu überholen. Leider war meine Attacke Mist, das Motorrad ließ sich nicht richtig abstoppen. Und dann kam keine Gelegenheit mehr…»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Rennen (29. September):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 27 Runden in 41:04,389 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +1,404 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,595

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,507

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +6,772

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,330

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,203

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,862

9. Johann Zarco (F), Honda, +15,151

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,079

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +27,696

12. Alex Rins (E), Yamaha, +33,633

– Enea Bastianini (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 8 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 18 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 27 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 27 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 27 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 27 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Martin 366 Punkte. 2. Bagnaia 345. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 162. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Bezzecchi 125. 10. Di Giannantonio 122. 11. Alex Márquez 121. 12. Morbidelli 120. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 537 Punkte. 2. KTM 263. 3. Aprilia 247. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 636 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 486. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 289. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 247. 6. Red Bull KTM Factory Racing 231. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 101. 10. LCR Honda 57. 11. Repsol Honda Team 25.