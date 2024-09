Morbidelli (Ducati/4.): «Musste ein wenig zocken»

Weil es im Qualifying in Mandalika nur für Startplatz 9 gereicht hatte, musste Ducati-Pilot Franco Morbidelli im Rennen «ein wenig zocken», wie er sagt. Seine Reifen-Strategie ging auf und brachte ihn auf Rang 4.

Ein versöhnlicher Abschluss des Wochenendes für Franco Morbidelli – wenn auch knapp am Podium vorbei…

Morbidelli nach dem Rennen: «Ich musste in der Front den weichen Reifen nehmen, weil ich zu weit hinten gestartet bin.» Er hatte sich nur an Rang 9 qualifiziert.

Der Italiener weiter: «Um zu Beginn des Rennens Positionen zu gewinnen, musste ich ein wenig zocken. Aber es hat sich ausgezahlt.»

Der Ducati-Pilot: «Ich habe gleich zu Beginn des Rennens ein paar Positionen gewonnen. Dann fing ich an, Probleme zu bekommen. Ich habe so gut es geht verteidigt.»

So in etwa auf der Hälfte des Rennens begann der Soft-Reifen einzubrechen, erklärt Morbidelli. Von da an war es eine Demonstration verteidigenden Fahrens.

Am Vortag nach dem Sprint hatte Morbidelli noch als Ziel den dritten Platz ausgegeben. Das hat nicht geklappt, aber immerhin konnte er sein Vorhaben von einem guten Start erfolgreich umsetzen. https://

Abschließend bilanziert Morbidelli nach dem Mandalika-Rennen: «Ich habe versucht, das bestmögliche Ergebnis zu bekommen.»

Und damit schrammte er auf Platz 4 nur knapp am Podium vorbei. Von Pecco Bagnaia vor ihm trennte ihn nur gut eine Sekunde.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Rennen (29. September):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 27 Runden in 41:04,389 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +1,404 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,595

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +6,507

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +6,772

6. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,330

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,203

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,862

9. Johann Zarco (F), Honda, +15,151

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,079

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +27,696

12. Alex Rins (E), Yamaha, +33,633

– Enea Bastianini (I), Ducati, 7 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 8 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 15 Runden zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 15 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 18 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 27 Runden zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 27 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 27 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 27 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Sprint (28. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:41,354 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,107 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +1,701

4. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +3,072

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,967

6. Pedro Acosta (E), KTM, +6,210

7. Maverick Vinales (E), Aprilia,+6,664

8. Johann Zarco (F), Honda, +6,938

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,706

10. Jorge Martin (E), Ducati, +9,104

11. Jack Miller (AUS), KTM, +9,618

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +9,843

13. Brad Binder (ZA), KTM, +11,118

14. Alex Marquez (E), Ducati, +12,418

15. Alex Rins (E), Yamaha, +12,579

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +12,952

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +13,351

18. Luca Marini (I), Honda, +15,496

19. Raul Fernandez (E), Aprilia, +21,895

– Augusto Fernandez (E), KTM, 2 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Martin 366 Punkte. 2. Bagnaia 345. 3. Bastianini 291. 4. Marc Márquez 288. 5. Acosta 181. 6. Binder 173. 7. Viñales 162. 8. Aleix Espargaro 127. 9. Bezzecchi 125. 10. Di Giannantonio 122. 11. Alex Márquez 121. 12. Morbidelli 120. 13. Quartararo 82. 14. Oliveira 71. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 55. 17. Zarco 31. 18. Nakagami 26. 19. Mir 20. 20. A. Fernández 20. 21. Rins 19. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 537 Punkte. 2. KTM 263. 3. Aprilia 247. 4. Yamaha 93. 5. Honda 51.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 636 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 486. 3. Gresini Racing 409. 4. Aprilia Racing 289. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 247. 6. Red Bull KTM Factory Racing 231. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 126. 9. Monster Energy Yamaha 101. 10. LCR Honda 57. 11. Repsol Honda Team 25.