Miguel Oliveira (Aprilia) erfolgreich operiert 01.10.2024 - 14:01 Von Stephan Moosbrugger

Bei einem Sturz im ersten freien MotoGP-Training in Indonesien zog sich Miguel Oliveira (Aprilia) eine Fraktur im rechten Handgelenk zu. Am Montag wurde er operiert, die Rennen in Japan und Australien muss er auslassen.