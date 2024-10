MotoGP-Events 2025: Flatrock Plan B für Argentinien?

Es ist kein Geheimnis, dass der zukünftige Dirigent der MotoGP, der US-Konzern Liberty Media auf mehr Rennen auch in den USA setzt. Die neue Rennstrecke Flatrock in Tennessee könnte schon bald zum Zug kommen.

Kaum ist der vorläufige MotoGP-Kalender 2025 veröffentlicht, gibt es bereits erste Rüttelbewegungen an dem komplexen Event-Konstrukt mit nun 22 Veranstaltungen. Denn die Rückkehr des Argentinien-GP ist zwar beschlossene Sache, doch nach den Erfahrungen der Vergangenheit wird auch über eine Alternative nachgedacht.

Nachdem der Große Preis von Argentinien 2024 aus vielfachen Gründen, vor allem aber aufgrund einer wackeligen Finanzierung, aus dem Jahresfahrplan genommen werden musste, soll sich die Situation in Südamerika stabilisiert haben. Rechteinhaber Dorna als auch die Aktiven selbst befürworten die Rückkehr nach Rio Termas del Hondo. Wie in den großen Märkten Asiens auch, hat die Mobilität auf zwei Rädern auch hier höchsten Stellenwert. Ein dauerhaftes Spektakel in der Form der MotoGP liegt im Interesse der gesamten Motorradindustrie.

Sollte es dennoch zu großen Hürden bei der Realisierung kommen, muss ein funktionierender Plan B in der Schublade liegen. Als eine mögliche Wunschoption könnte die neue Motorsportanlage Flatrock im US-Bundesstaat Tennessee genutzt werden. Flatrock versteht sich als XL-Motorsport-Erlebniszentrum für betuchte Trackday-Kunden, vornehmlich auf vier Rädern. Doch auf Rennevents aller Kategorien stehen auf der Vermarktung der Anlage, die entsprechenden Homologationen seitens FIA und FIM sind vorgesehen.

Die Anlage mit etlichen Streckenvarianten rund um den knapp 4,2 Kilometer langen GP-Kurs wurde von keinem geringem als Rennstrecken Papst Hermann Tilke konzipiert. Gelegen ist Anlage in Tennessee zwischen Nashville und Knoxville und damit auch in relativer Nähe zum Bundesstaat Texas. In Austin findet am 30. März 2025 der US-GP statt, nur 14 Tage vorher steht der Argentinien-GP im Kalender.

Aus logistischer Sicht bietet sich Flatrock als vielversprechende Option an. Da der ab 2025 neue Inhaber der Dorna, der amerikanische Sportvermarktungs-Gigant Liberty Media mittelfristig einen zweiten Termin in den USA definieren möchte, steht die Anlage im zentralen Tennessee im Fokus. Der mögliche Haken: Flatrock existiert zwar, ist aber noch nicht betriebsbereit, um ein Rennsport-Großevent verlässlich abwickeln zu können. Die ersten Räder drehten sich dort erst 2024, aber bis dato hat die Anlage noch keinerlei Erfahrungen mit der Ausrichtung von Rennen, geschweige internationalen Veranstaltungen.

Für März 2025 könnte im Fall eines Einsatzplans also die Zeit das Killer-Kriterium werden. Doch auszuschließen scheint ein MotoGP-Event in Flatrock/Tennessee im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht.

Vorläufiger MotoGP-Kalender 2025:

Thailand, Buriram: 28. Februar bis 2. März

Argentinien, Termas: 14. bis 16. März

USA, Texas: 28. bis 30. März

Katar, Doha: 11. bis 13. April

Spanien, Jerez: 25. bis 27. April

Frankreich, Le Mans: 9. bis 11. Mai

England, Silverstone: 23. bis 25. Mai

Spanien, Aragon: 6. bis 8. Juni

Italien, Mugello: 20. bis 22. Juni

Niederlande, Assen: 27. bis 29. Juni

Deutschland, Sachsenring: 11. bis 13. Juli

Tschechien, Brünn: 18. bis 20. Juli

Österreich, Spielberg: 15. bis 17. August

Ungarn, Balaton: 22. bis 24. August

Spanien, Barcelona: 5. bis 7. September

Italien, Misano: 12. bis 14. September

Japan, Motegi: 26. bis 28. September

Indonesien, Lombok: 3. bis 5. Oktober

Australien, Phillip Island: 17. bis 19. Oktober

Malaysia, Sepang: 24. bis 26. Oktober

Portugal, Portimao: 7. bis 9. November

Spanien, Valencia: 14. bis 16. November

MotoGP-Wintertests 2024/2025:

Valencia MotoGP Test: 19. November

Sepang Shakedown Test*: 31. Januar bis 2. Februar

Sepang MotoGP-Test: 5. bis 7. Februar

Buriram MotoGP-Test: 12. bis 13. Februar